2019 yılının mucizelerle dolu ayından geçerken, yüreğimizdeki rutubetli köşeler güneş görmeye başlayacak ve daha aydınlık düşüneceğiz. Yarın ne olacak kaygısından uzaklaşırken, Ay yine semada seyrine devam edip iki Yeniay, bir Dolunay ile Ağustos ayını şenlendirecek. Anlayacağınız sürprizlerle dolu bir ay yaşayacağız.

Haziran ayından bu yana, birçok işinizi ertelemenizi bu köşede dile getirmiştim. Bu kadar güçlü bir ayda başlatacağınız her türlü girişimin hepimize hayır getireceğinden hiç şüphe yok.

Ağustos ayında Ay boşlukta tarihlerini paylaşıyorum. Ay boşluktayken neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız?

Bu süreçte başlayacağınız yeni bir işin olumlu sonuçlanmama ihtimali çok yüksektir. Hatalı kararlar alınabilir.

Düzenleme ile ilgili bu zamana kadar ertelediğiniz rutin işlerinizi yapabilirsiniz.

Sizi yargılama ya da üzerinizde söz söyleme hakkına sahip olabilecek hiç kimseyle tartışmaya girmeyin.

Evinizde onarmanız gereken herhangi bir şey varsa ertelemeniz de fayda var; istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz.

Önemli iletişimleri, e-posta göndermeyi, arama yapmayı erteleyin.

Ayın boşlukta olduğu saatlerde vaatlerde bulunmayın, söz vermeyin, somut kararlar almayın.

Ay'ın boşlukta olduğu saatlerde dış dünyadaki sorumluklardan sıyrılmaya çalışıp maneviyata dönmekte fayda vardır.

Hayatınızı değiştirecek kararlardan uzak durmalısınız; yeni bir ev satın almak, kontrat imzalamak, kredi çekmek, istifa etmek, ortaklık kurmak gibi... Herhangi bir konuyla ilgili risk almak gibi her açıdan güven duygusunun üst seviyede olması gereken durumları Ay boşlukta saatlerinde gerçekleştirmekten sakının.

Ay'ın boşlukta olduğu ve dikkat edilmesi gereken günler: 4-6- 13-18-23- 25-27-29-31 Ağustos.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Uranüs 90'lığı, dünyada meydana gelecek çarpıcı olayların haberciliğini yapıyor. Gezegenlerin seyri bu defa hedefine hangi ülkeyi alacak derseniz, Yunanistan ve Almanya ilk sırayı paylaşıyorlar. Siyasi gündemin dengeleri değişirken, farklı saflar oluşabilir.



