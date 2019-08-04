Kafanızdaki soru işaretlerini noktalara çevirmek için size bir yazı hazırladım. Eğer potansiyelinizin farkında olursanız, yaşadığınız sorunlara da ışık tutabilirsiniz. Kendinizi tanıyın, özelliklerinizin sizi karşı tarafa nasıl gösterdiğini öğrenin ve kendinize yeni bir yol haritası çizin.



KOÇ

Enerjik ve pratiksin.

Düşüncelerini kolaylıkla dile getiriyorsun.

Cesursun.



BOĞA

Dayanıklı ve güvenilirsin.

Pratik zekanın yanı sıra otoriter tavırların sana kazandırıyor.

Mantığın hep devrede.



İKİZLER

Tezcanlısın ve farklılıktan hoşlanıyorsun.

Özgürlüğüne düşkünsün.

İyi niyetlisin ve hiç kimseyi kırmak istemiyorsun.



YENGEÇ

Gizemlisin, kendini anlatsan da hep kendine sakladığın şeyler var.

Kötü gün dostusun.

Temiz kalplisin.



ASLAN

Popülersin, dikkat çekicisin.

Eğlenceli olduğun kadar sıcakkanlısın.

Kalitenden, düşüncelerinden asla ödün vermiyorsun.



BAŞAK

Zekan ve mantıklı hareketlerin çevrendekilerin sana saygı duymasını sağlıyor.

Cömert ve sevecensin.

Pratik zekan, ince esprilerinin kaynağı. Farklısın!



TERAZİ

Fikirlerinin sonuna kadar arkasındasın ve kabullenmek yerine tartışmayı seviyorsun.

Bulunduğun ortama güzellik katıyorsun.

Adalet için savaş veriyorsun.



AKREP

Risk almaktan korkmuyorsun.

Kendine olan güvenin, geri adım atmamana neden oluyor.

Hırslı ve başarılısın.



YAY

Senin yanında gülmemek imkansız.

Rutinden hoşlanmıyor, hareketi seviyorsun.

Kültürlüsün.



OĞLAK

Güvenilirliğini kimse sorgulayamaz!

Herkesle arkadaş olmazsın.

Tutumlusun.



KOVA

Mantıklısın.

Seçicisin ve kaliteye düşkünsün.

Kendine has bir stilin var.



BALIK

Empati kurmayı iyi biliyorsun.

Sempatik tavırlarınla kalp kazanıyorsun.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Plüton kontağı, toplumsal iletişimde yaşanabilecek sorunları işaret ediyor. Siyasi isimlerin, ünlülerin açıklamaları kitlesel bir lince dönüşebilir. Milliyetçi duygularımız yükselirken, gelişmiş ülkelerin sokakları kitlesel yürüyüşlere tanıklık edecek.



