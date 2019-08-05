Ağustos ayının en temel konusu bireysellik; yalnızca kendimize odaklanacağız. Belki eski eşiniz, eski sevgiliniz sizinle barışmaya gelecek ancak artık çok geç olmuş olacak. Çünkü siz çoktan birlikteliğin size kazandırdıklarının, kaybettirdiklerinin muhasebesini yapmış olacaksınız. Hatta Neden bu kadar üzüldüm, ne gerek var?' dahi diyeceksiniz. Hayattaki önceliğiniz kendiniz olacak ve beklentilerinize odaklanacaksınız.

1950-1959 yılları arasında doğan olan biriyseniz Plüton burcunuz Aslan demektir. Ağustos ayında doğrularınızı biraz esneteceksiniz. Çocuklarınıza para yardımı yapacaksınız.

1960-1969 yılları arasında doğan biriyseniz, Uranüs burcunuz Başak'tır. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları halletmek için çabalayacaksınız. Özellikle son aylarda eşinizle büyük problemler yaşadıysanız aklınızda bazı konular daha da netleşecek.

1970-1984 yılları arasında doğan biriyseniz Neptün burcunuz Yay demektir. Eşinizin ailesi ile daha önce yaşanan tatsızlıkları geride bırakacak, yeni bir sayfa açacaksınız.

1988-1995 yılları arasında doğan biriyseniz Uranüs burcunuz Oğlak'tırr. Kariyerinizi bu ay yeniden şekillendirecek, daha cesur davranacaksınız.

1999-2002 yılları arasında doğduysanız ve tıpkı bu yılki gibi Ay düğümleriniz Yengeç-Oğlak aksındaysa, değişimi bu ay en çok siz yaşayacaksınız. Aşklara bakış açınız değişecek.

Ağustos ayı bize zamanın önemini hatırlatacak. Kaybettiklerimizi geri kazanmak için uğraşırken, kazanabileceklerimizi nasıl es geçtiğimizi gösterecek. Eğer bir süredir birilerinin gölgesinde kalmak zorunda kaldıysanız, artık kendi güneşinizle aydınlanabilirsiniz. Çünkü Ağustos ayı herkese bir şans verecek. Temmuz ayı yeterince üzüntü, pişmanlık yaşattı; gelin siz bu ay yaşadığınız her şeyi olumluya çevirin. Çünkü zaman asla ertelemeye gelmez.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Neptün kontağı, dijital pazarlamanın iyi niyetini sorgulatabilir. Dünyada birçok dijital platformda dengeler değişiyor. 29 Ağustos 1997'de Amerika Kaliforniya'da kurulan Netflix, bugünden itibaren ağır şekilde protesto edilebilir ve büyük zarara uğrayabilir.



