Kara delik misali bizi içine çekip dağıtan Temmuz'un ardından yaraları sararken, aslında ne kadar zarar gördüğümüzü de anlatan, deyim yerindeyse dev ekranlarda olayları daha iyi görebileceğimiz bir Ağustos ayı yaşayacağız. Jüpiter, Satürn ve Uranüs'ün geçtiğimiz yıl sırayla burç değiştirip tüm gelişmeleri bu yıla bırakması asla tesadüf değil. Asıl amacı, bizlere suyun nereden ısındığını göstermek. Jüpiter, Mars ve Neptün ilişkisi, 13 Ağustos'tan sonra bir anda sahne ve ışık diyerek heyecanı artıracak. Seyir bir şeylerin rövanşını yaparken, tarihin tekerrür etmesi için de illa ki hata olması gerektiğini hatırlatacak. Bu ay özellikle bankacılık sitemlerinin siber saldırıya uğraması gibi konuların bir kez daha tekrar ettiğini göreceğiz. Hatta 2019 yılının Ağustos ayında eğer parmak izi güvenlik sistemi kullanılmaya başlanmış ise sorunun da tam bu noktadan geldiğin göreceğiz. Hızlandırılmış bir film gibi dönen dünya, daha da hızlı dönmesi için uğraşan güç dengeleri ve bitmeyen bir telaş! Her anı kaydedilen hatta izlenen 8 milyar insan, artık bireysel kaderini kendisi çizmek isteyecek. Reformcu, özgüveni yüksek olan ülkelerin bile freni patlamış kamyon gibi hareket etmesi, bir de üstüne çıkarı olanı da görmezden geliyor olması, 2019 yılında tarihe kara leke olarak düşecek sarsıcı olayları da tetikleyecek. Çünkü Jüpiter ne zaman yücelim noktasında olsa; bir yerlerde işler iyi gidiyor gibi görünürken, bir yerlerde tarihi bile utandıracak olaylar yaşanıyor. 2019 yılı herkesin yazgısına yeni notlar düşerken, her darlığın bir ferahlığı da olduğunu göreceğiz. Bu zamana kadar kendi toplumuna ihanet edenlerin artık kaybettiğini, şeffaf olmayanı, bilgiyi ve samimiyeti kollarının altına sıkıştırmayanı, özellikle 1935- 1949 yılları arasında kurulan her türlü yapıyı büyük sınavlar verirken göreceğiz.



ASTRO GÜNDEM

Ay-Merkür 90'lığı, ülkeleri sınır komşuları ile sınayabilir. Mülteci sorunları tüm siyasilerin gündemi olurken, birbirinden farklı düşünen isimlerin de atışmalarına şahit olabiliriz. Bireysel silahlanma ile ilgili bugünden itibaren toplumların da söyleyecekleri olacak.