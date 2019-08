İnsanın bilgiye daha çabuk ulaştığı, 'Kim neyin nesi?' diye kara kara düşünmediğimiz bir dönemden geçerken, çektiğimiz sancılar işi daha karmaşık hale getiriyor. Kişileri; ebeveynlerimiz gibi uzun uzadıya görüşmeden, kimleri beğendiğini, kimlerle arkadaş olduğunu, kimleri sevdiğini, kimleri desteklediğini sosyal medyasından bir çırpıda anlıyor, kafamızda şekillendiriyoruz. Çalıştığımız şirkette çıkaramadığımız yıllık raporu çıkarıyor, analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Eski insanların vakti bolmuş; her şeyi bir makine bulup yaptıracak boyuta geldiğimiz bu çağda, bizim birbirimizi dinlemeye bile vaktimiz yok. Bu söylediklerimi bir şekilde farklı formlarda hepimiz yaşadık, hatta inatla yaşamaya da devam ediyoruz. Sanki hayatta her hatayı üç kere yapmaya yemin etmişçesine tekrar edip duruyoruz. Bir de üstüne başkalarını suçlayıp yine köşelerimizde yarattığımız karakterlerden yozlaşmış dünyaya nağralar atıyoruz. 'Ne yapabilirim ki?' diye soran olmuştu bir gün. Örnek olmak için elinden geleni yap dedim.



KORKULARINIZI YIKIN

'Hayatına 'Böyle mi çözülecek her şey?' mantığı ile daha çok düğüm atmak niye?' deyip hazır cümlelerin önünü mü tıkasak önce acaba? Korkunç canavarlar haline mi dönüşüyoruz her geçen gün yoksa? Hayır, durun! Korku duvarlarını, hazır savunma cümlelerinizi dilinizden siz düşürmezseniz, bir salgın gibi yayılıp başka bir seviyeye yükselir. Dünyayı güzelleştirmek için belki kendi hayatımızı, duvarlarımızı, korkularımızı, yaftalamalarımızı yıkmamız gerekir. 'Sevilmek isteyen var mı?' desem el kaldıracak çok insan var da, 'Sevmek isteyen var mı?' desem 7'den 70'e herkes yorgun. Belki de bu yüzyılın havası suyu yorgun. Bildiğimiz halde doğrusunu yapmama yüzyılından geçiyoruzdur belki. Kim bilir, belki de hepimiz hayattan boyumuzun ölçüsünü almak istiyoruzdur; hem de okurken, yazarken, her şey eskilere göre daha kolayken, bir de üstüne üstlük her şeyin farkındayken.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Jüpiter 120'liği, ithalat ve ihracata konu olan ürünler ile ilgili gelişmeleri işaret ediyor. Uluslararası dev firmalar büyük revizyonlardan geçerken, kendi içlerinde yapıları da değişebilir. Bugünden itibaren şirket evliliklerine tanık olabilir, havalimanlarını konuşabiliriz.