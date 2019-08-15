Burçların aşk analizini yaptığım yazı dizisinde bugün sıra Aslan burcunda. Bakalım Aslan burcu kadınını ve erkeğini etkilemenin yolları nelermiş...



ASLAN BURCU KADINI

Aşkı, tutkuyu, gösterişi sever.

Kendi dünyasının kurallarını en iyi yine kendisi belirler. Aslan burcu kadını, öncelikle ikna edilmek ister.

Neye sahip olduğu pek önemli değildir, gönlünü size emanet etmesi için hangi meziyetlere sahip olduğunuza bakar.

Aşk adına yapabileceklerinde sınır tanımaz. Konuşmak, sohbet etmek onun için çok önemlidir.

Arzu edilmek ister ve tutkunun kendisine aşıktır. Her zaman dikkat çekici giyimi, süslü ve cazibeli tavırları ile ön planda olmak ister.

Aslan burcu kadınını etkilemek isterseniz; ayakkabınızdan saçınıza kadar iyi giyinmeye dikkat etmelisiniz.

Çünkü Aslan burcu kadınının neye takılacağı hiç belli olmaz.

Karmaşık değildir, hevesli olduğu konularda onu dinlemenize bayılır.

Yalana asla tahammülü yoktur.

Zevklerinizi ve hayata bakış açınızı zaman zaman sorgulayabilir; anlayışla yaklaşmalısınız.



ASLAN BURCU ERKEĞİ

Aslan burcu erkeği, Zeki, sevecen ve romantiktir. İltifat ve övgü almaktan hoşlanır. Kin tutmaz ve kızgınlığı gelip geçicidir. Gururludur.

Hareketli ve neşeli tavırlarıyla ortamların aranılan insanıdır. Rahatına düşkündür ve lüksü oldukça sever. Sorumluluk sahibidir ve işlerinde detaycıdır. Emir almaktan hoşlanmaz ve yönetmeyi sever. Merhametli olduğu için de dostlarının sorunlarıyla yakından ilgilenir. Sadık bir aşıktır.

Aslan burcu erkeği, sorumluluklarının farkında olan kişilerden hoşlanır.

Özellikle sevgisini esirgemeyen, fedakar, yaptıklarına karşılık veren kişiler daha fazla ilgilerini çeker.

Yanında olduğu kişiyle birlikte kendini huzurlu ve mutlu hissediyorsa daha fazla bağlanır.





ASTRO GÜNDEM

Bugün 14.30'da Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Orta Asya ülkeleri bugünden itibaren daha sık gündeme gelmeye başlarken, siyasi liderlerin arenasında karışıklıklar yaşanabilir. Hava burcunda gerçekleşen Dolunay, yedi ayrı kıtada yangınları artırabilir.