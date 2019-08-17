Burçların aşk analizini yaptığım yazı dizimde bugün Terazi burcunu anlatıyorum.

Terazi burcu kadını çok hoş ve güzeldir, aynı zamanda etkileyiciliğinin farkındadır. Bakışları üzerinde toplamaktan hoşlanan bir yapısı vardır. Terazi kadınının sadakatsiz olduğu söylenemez. İsteklerine ulaşmak için çaba sarf ederken, bunu zorunluluk olarak yapmak istemez.

Keyif alarak yapmayı tercih eder. İlişkisini hayatının ön planına koymaktan korkmaz.

Hayatın her alanında huzur ve denge ister. Bu nedenle ikili ilişkilerine çok önem verir.

Ne çok seven taraf, ne de çok sevilen taraf olmak isterler.

Zarafetini yalnızca gündelik tavırlarında değil, sevme şeklinde de hissettirir.

Kriterleri vardır.

Söylenenin tam aksine ne istediğini bilir.

Paylaşımcı yapısı öne çıkan Terazi kadını, arkadaşlığa çok önem verir.

Terazi burcu kadını, özellikle aşk konusunda oldukça iddialı çıkışları vardır. Bu ahenkli, rahat, güzelliklerle ve sevgiyle dolu hayat isteyen kadın, üstelik çok yönlüdür de.



TERAZİ BURCU ERKEĞİ

Terazi burcu erkeği zevklidir ve güzelliklere düşkündür. Hislere değer veren, dürüst, dengeli, iyi niyetli, kibar ve adildir. En beğenilen erkek tipi, Terazi burcundan doğar.

Güzelliğe düşkün olması herkes tarafından bilinir ve kendisi de bunu belirtmekten çekinmez. Aşka önem verir. Hoşgörülü ve centilmen yapısı ile kadın ruhundan çok iyi anlar.

Dürüstlüğü ile verdiği tüm sözlerini tutmaya çalışır ve karşısından da aynı tavırları bekler. Bu yumuşak sesli, sakin tavırlı erkeğin hisleri çok kuvvetlidir. Daima tatlı sözlere ihtiyacı vardır.

Dengeli, akıllı ve mantıklıdır.

Tartışmaktan hoşlanmayan Terazi erkeğine karşı, nazik ve anlayışlı olmanız gerekir.

Gergin ortamlardan uzak durmak ister.

Terazi burcu erkeğini etkilemek istiyorsanız; görgü kurallarını iyi biliyor ve uyguluyorsanız, fiziki güzelliğiniz onun için önemini yitirir.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Satürn 135'liği ve Ay-Neptün kavuşumu güne imza atarken, denizaltılarla ilgili olaylar devam edecek. Bugünden itibaren Yengeç burcu Venezüella'dan Arjantin'e kadar olan bölgenin enerjisini değiştirirken, liderlerin sosyal medyayı kullanacağı dönem yaklaşıyor.