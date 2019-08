Burçların aşk analizlerini yaptığım yazı dizim, Balık burcu ile sona eriyor.

Aşk, Balık burcu kadını için ruhun şifasıdır! Bu burcun kadınları güzel ve cazibelidir. Yardımsever ve çalışkan olmalarına rağmen çekingen halleri dış dünyadan uzak durmasına neden olabilir. Ama dostluklarına ve ailesine karşı çok sadıktır. Kendi için huzur duyabileceği, dengeli bir yaşam kurar.

Güvendiği kişileri yaşamına almaktan çekinmez. Her zaman dikkatli ve temkinli tavırları ile dikkat çeker. Bir Balık kadınının gönlünü kazanmak hiç de kolay değildir. Balık burcu kadını iş hayatında başarılı olur ama onu daha çok huzurlu kılacak yer kendi yarattığı dünyasıdır.

Balık burcu kadını; gözlemci, merhametli ve mesafelidir.

Sevdiği kişiye bağlanır ve sevgilisi artık onun için üstün insandır.

Balık burcu kadınını etkilemek istiyorsanız; hayallerine ve hedeflerine saygı duymalısınız. Fedakar olan kişiler her zaman dikkatlerini çeker.

İnsanlara ve hayvanlara değer verdiğinizi, yardımsever olduğunuzu hissettirmelisin. Asla ilk adımı atan kişi olmadıkları için, çekingen biriyseniz Balık burcu kadınını etkilemeniz zor olacaktır.

Balık burcu erkeği ise, sakin ve uyumlu karakteri ile dikkat çeker. Biraz umursamaz görünmesi aynı zamanda başına buyruk yaşamaktan hoşlandığına da işaret eder. Bu yüzden baskıcı, dayatmacı bir ilişkiye gelemez. Ancak Balık erkeği, cömert ve başkalarını memnun etmekten hoşlanan bir kişiliktir. Biraz da savurgandır. Gözlemci ve insanlara karşı saygılı davranmayı seven Balık erkekleri her ne kadar içinde şüphelere yer verse de önyargılı davranmaz.

Balık burcu erkeği, kendisinde hayranlık uyandıran kişilere aşık olur. Balık erkeği, kendisini anlayan biriyle mutlu olabilir. Ayrıca eşine ve çocuklarına ilgili, düşünceli bir eş ve baba olacaktır.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Jüpiter 120'liği, tarihe büyük notlar düşecek siyasi değişimlerin altını çiziyor. İstifa eden siyasi isimlerin yanı sıra siyaseti bırakan isimleri de konuşacağız. Dünya gündemini değiştirecek olaylara hazır olun!