Güneş, ev sahibi olduğu Aslan burcuyla vedalaşırken bugün itibariyle Başak burcuna yerleşiyor ve bu toprak burcunu daha da parlatıyor. Merkür tarafından yönetilen toprak burcu Başak, saf sevgiyi yeryüzüne yaymak için bir ay boyunca mücadele edecek.

Şimdi düşüncelerimizi netleştirme zamanı! Aklımızın karışıklığını, kalbimizin karmaşıklığını bir kenara bırakıyoruz. Çünkü detaycı ve plancı Başak burcu 'Kalk, toparlan ve yola devam et' diyor.

Hayatımızı pratikleştirme ve mükemmelleştirme adına çok güzel bir süreç yaşayacağız. 'Her şey çok mu kolay olacak?' derseniz, biraz ayrıntılarda boğulacağız ancak bu durum bile bizim lehimize olacak. Gökyüzü kendisini Başak burcuna teslim etmişken, harekete geçmek için gerekli enerjiyi de verecek.

Kök salacağız.

Düşüncelerimizi hayatımızda yer edinmiş bulmak hepimiz için şaşırtıcı olacak olsa da bir süre sonra varlığımızı çok daha anlamlandıracağız.

Çünkü artık yaşamda yer edinme, kök salma zamanı. Hedeflerimiz için uğraşmak, yorulmak hiçbirimize zor gelmeyecek. Mantığımızın çok daha etkili işleyeceği günler yaşarken, gerçeklere ulaşmak hiç de zor olmayacak.

Başak burcunun ilk 10 gününde doğanlar, yetenekli ve ilgili kişilerdir. Merkür'ün de etkisiyle kendilerini çok iyi ifade ederler.

Özellikle işleri ile ilgili takıntılı davranışlar sergileyebilirler. Duygusallığa çok yakın olmamakla beraber, duygu durumları çok çabuk değişir.

Başak burcunun ikinci 10 gününde doğanlar, disiplinli ve eleştirel kişilerdir. Cebir ile ilgili her türlü mesleğe yatkınlıkları vardır, matematik zekalarını her alanda kullanabilirler.

Geleneksel yapıları topluma kolayca uyum sağlamalarına yardımcı olur.

Başak burcunun son 10 gününde doğanlar ise çekingen değillerdir ve benlik duyguları çok fazla gelişmiştir.

Estetiğe önem verirler ve güzellik algıları sabittir.

Bu anlamda yetenekleri vardır. Disiplin konusunda biraz zayıf olabilirler.

Onlar için önemli olan canlarının ne istediğidir.



ASTRO GÜNDEM

Güneş bugünden itibaren bir ay boyunca Başak burcunda yer alacak. Toprak burcunda hareket eden Güneş, milli değerleri ön plana çıkarırken, geçmişe atıfta bulunacak olayları da yaşamamıza neden olacak.