Her insan, Güneş'in burcuna geçtiği tarihlerinde kilo almaya yatkındır. Bu dönemlerde diyet yapmak oldukça zor olduğu gibi, yönetici gezegenlerinin geri hareketi de diyet programının aksamasına neden olur.

Koç burcu, Mart ve Nisan'da kilo almaya müsaittir. Yönetici gezegeni Mars geri hareketine başladığı zamanlarda ise yaptığı diyet olumlu sonuç vermez.

Boğa burcu, Mayıs'ta kilo almaya yatkındır. Yönetici gezegeni Venüs geri hareketine başladığı zamanlarda diyet yapması önerilmez.

İkizler burcu, Haziran'da kilo almaya müsaittir. Yönetici gezegeni Merkür geri hareketine başladığı zamanlarda ise yaptığı diyet olumlu sonuç vermez.

Yengeç burcu, Temmuz ayında kilo almaya müsaittir. Diyet yapması için en uygun dönem, Dolunay sonrası 14 günlük süreçtir.

Aslan burcu, Ağustos ayında kilo almaya müsaittir. Güneş, kendini güçlü hissetmediği bir burçta hareket etmeye başladığı zamanlarda ise yaptığı diyet olumlu sonuç vermez.

Başak burcu, Eylül ayında kilo almaya müsaittir. Merkür geri hareketine başladığı zamanlarda yaptığı diyet olumlu sonuç vermez.

Terazi burcu, Ekim'de kilo almaya müsaittir. Yönetici gezegeni Venüs geri hareketine başladığı zamanlarda ise diyet yapamaz.

Akrep burcu, Kasım ayında kilo almaya müsaittir. Yönetici gezegeni Mars ve Plüton geri hareketine başladığı zamanlarda ise yaptığı diyet sonuç vermez.

Yay burcu, Aralık ayında kilo almaya müsaittir. Jüpiter geri hareketine başladığı zamanlarda ise yaptığı diyet olumlu sonuç vermez.

Oğlak burcu, Ocak ayında kilo almaya müsaittir.

Kova burcu, Ocak ve Şubat'ta kilo almaya müsaittir.

Balık burcu, Mart ayında kilo almaya müsaittir. Neptün geri hareketine başladığı zamanlarda diyeti sonuç vermez.







ASTRO GÜNDEM

Mars-Plüton ilişkisi, dünyada paradan daha önemli şeylerin de olabileceğini göstermeyi planlıyor. Uluslararası para birimlerinin değeri değişirken, kripto paraların artışı ortaya yeni spekülasyonlar çıkmasına neden olabilir.