29 Ağustos'tan 14 Eylül'e kadar Başak burcunda evsahibi konumunda olacak olan Merkür, iletişimi, karmaşıklaşan işlerimizi, yol ayrımına gelen ilişkilerimizi hedefine alacak. Kendimizi ifade ediş şeklimiz çok daha net olacak.

Sorunlu işlerimize dışarıdan bakmayı öğreneceğiz. İkili ilişkilerde yaşanan kıskançlık krizleri aşılacak.

Meraklı yönümüz artarken yeni hobiler edineceğiz. Evliliğine sadık kalmayanlar ortaya çıkacak.

Hislerimizin gücünün ortaya çıkacağı günler yaşayacağız. Aklımıza takılan, emin olmadığımız konular üzerine kafa yoracağız. Merkür, iletişim ve zeka gezegeniydi nereden çıktı şimdi hisler demeyin.

Başak burcunun titizliği, detaycılığı bizi hislerimizde de yanıltmayacak.

Eğer çevrenizde samimiyetinden şüphe ettiğiniz kişiler varsa yanılmadığınızı göreceksiniz.

Eğer aile içinde sizden saklanan konular olduğunu düşünüyorsanız bu süreçte yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz.

Başak burcunun pratikliğinin ve planlı yönünün, Merkür'ün gücü ile birleşmesi bizleri de aynı etki ile sarıp sarmalayacak.

Uzun uzadıya düşünüp bir sonuca varmak yerine, hızlı kararlar alıp çok daha net adımlar atacağız.

Bu durumun zararı olmayacak mı derseniz, tabii ki olacak. Ancak art niyetli, kötü düşünen insanlara…



BURÇLARA TAVSİYELER

KOÇ: Emin olmadığın hiçbir konuda peşin hükümlü davranma.

BOĞA: Önemsiz konular seni yormasın.

İKİZLER: Seni yanıltmalarına izin verme.

YENGEÇ: Düşüncelerinden asla ödün verme.

ASLAN: Hislerine güvenerek hareket et.

BAŞAK: Kendini ifade etmekten vazgeçme.

TERAZİ: Yargılarını bir kenara bırak.

AKREP: Haklılığına inanarak harekete geç.

YAY: Değişime direnmekten vazgeç.

OĞLAK: Kısıtlayıcı düşüncelerden uzak dur.

KOVA: Bildiklerinin doğruluğundan şüphe etme.

BALIK: Savunmacı yönünü esnetmeyi dene.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Uranüs 120'liği yeniçağın mucitlerini gündeme getirebilir. Gezegenlerin toprak burcunda dizilim yapması, dünyanın dört bir yanındaki yangınların, ateşin shemitah döngüsü olduğunu ifşa edecek.