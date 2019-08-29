30 Ağustos'ta, bu ay ikinci kez gerçekleşecek Yeniay bu defa Başak burcunda ruh bulacak. Süper güçleri olan Yeniay olarak adlandırabiliriz kendisini! Bu gökyüzü olayı içinde farklı bir enerji barındırırken hızlı günlerin de habercisi! Hop diye fark edip çat diye düzeltmek isteyeceğiz hataları. Özellikle iş bilip kılıç kuşananlar için motivasyon kaynağı olurken, yoruldum, tükendim, nasıl yapacağım diyenlere ilham verecek. Kolay değil öyle aynı ay içinde iki tane Yeniay yaşamak. Vardır bir kerameti dedirtecek olaylara daha akılcı bakarken etik değerlere önem vereceğiz. 30 Ağustos'ta Yeniay gerçekleşirken; Güneş, Merkür, Mars ve Venüs'ün hizalandığı Başak burcunda saat 12:37'de aktif olacak Yeniay'ın yükseleninin Akrep olması ülkemizin natal haritasını yakından ilgilendiriyor. Ülkemizin üretim alanlarını, tekstili, mobilya sektörlerini, en önemlisi ise tarımı mercek altına alacağız. Eğer bu sektörlerden birindeyseniz sizi yoğun günler bekliyor demektir. Düğümleri çözen, piyasayı hareketlendiren, bekleyenleri, kendine ev almak isteyenleri, bir türlü satış yapamayanları destekleyen çözümleri bir anda önüne koyacak Yeniay! En önemlisi ise bu Yeniay, Başak burcunun karanlık tarafında kalan ketumları dile getirecek.



ÖZGÜVENE DİKKAT

1960-1969 yılları arasında doğduysanız natal haritanızda ağır hareket eden gezegenler Başak burcu olduğuna göre, bu Süper güçleri olan Ay'ın sizi yakından ilgilendirdiği anlamına geliyor. Daha kararlı ve cesur olacaksınız. Parasal dertleriniz çözülme yoluna girebilir. Özellikle hukuk konularında...

1979 yılında doğduysanız natal haritanızda Satürn'ünüz Başak olduğu için yaşınızı 40'larken Süper Ay size birtakım kapıları aralayacak. Kendinizi görme fırsatı verirken, özgüveninizi toparlayacaksınız.



ASTRO GÜNDEM

Merkür, bugün toprak grubunun değişkenine yerleşiyor. Siyasi isimler uluslararası iletişim dilini değiştirirken, bin düşünüp bir konuşacaklar. Bugünden itibaren yeni anlaşmalar, şirket birleşmeleri söz konusu olabilir. Ayrıca limanlar konuşulurken, İsrail limanları dünya gündemine gelebilir.