Başak burcunun stratejik tarafı Yeniay döngüsünde hepimizin huyuna suyuna karışacak. Aslında Başak burcuna baktığınızda korkuları çok fazla olan bir burç olduğunu, merhameti ve vicdanı yüksek olmasına rağmen korkuları ağır bastığı için kendi kabuğunda hareket ettiğini ve bugünlerde de yaşayacağımız tüm olaylarda aynen bunları hissedeceğimizi işaret ediyor Süper Ay.

Herkes yaşadığı olaylara farklı bir taraftan bakarken, toprak burcuna teslim olan gökyüzünde hava, su ve ateş elementleri hiç olmayacak.

Yer gök toprak olurken bizler de sınırlarımızı yeniden çizeceğiz.

Venüs, süper enerji veren Ay'da aktif!

Venüs'ün kendisini pek de güçlü hissetmediği bu Yeniay'da kim kimi seviyor, eğer gerçekten sevseydi bana bunu yapmazdı düşünceleri 7'den 70'e hepimizi sarıp sarmalayacak.

Sevgiyi elde etmenin ne kadar zor, kaybetmenin ise ne kadar kolay olduğunu deneyimleyeceğiz.

Astrolojiyi yakından takip ediyorsanız, Ay burcunuzu da biliyorsanız ve özellikle Ay burcunuz da Başak ise bu Yeniay sizi yakından ilgilendiriyor.

Sizin için yeni başlangıçları da beraberinde getiriyor ve çok daha cesur adımlar atacağınızı da vurguluyor. Özellikle iş arayan, iş değiştirmeyi düşünen ve işle ilgili problemli bir süreçten geçiyorsanız bu Süper Ay önünüzü açacak.

Tabii ki her doğum yılının Başak'ının da farklı olacağını buraya not düşmek isterim.

Aile, anne, sağlık ile ilgili hepimizin hassas ve duyarlı olacağımız günler yaşayacağız. Bu yüzden bu süreçte 'Hiç check-up yaptırmadım, çok fazla doktora gitmedim' diyen biriyseniz bu Yeniay ile önce ben diyebilirsiniz. Burcunuz ne olursa olsun kendinize özen gösterecek, sevdiğiniz kişilere karşı çok daha korumacı olacaksınız.

'Yeniay kimleri etkileyecek?' derseniz...

Gündelik hayat akışımız değişirken çalışma yöntemimiz de aynı oranda değişecek.

Kendimize farklı çıkış yolları arayacağız ve başarılı da olacağız. Gayret etmekten yorulmayacağız.

İş hayatımız, iş ortamımız adına köklü değişimler olabilir.



ASTRO GÜNDEM

Ağustos ayının ikinci Yeniay'ı gerçekleşiyor. Süper güçleri olan Yeniay, sürpriz isimleri bir araya getirirken siyasi arenaya da yön verecek. Ünlüler dünyasında sürpriz aşklara şahit olabiliriz. Türkiye'nin Ay düğümlerinde aktif olacak Yeniay, ünlü liderleri ülkemize getirebilir.