Size, Ay'ı ne kadar anlatsam hep bir şeyler eksik kalacak. Geçmişte insanlar, günlerin gecelere bağlanmasını, mevsimlerin şaşmaz döngülerini, tohumların belli zamanlarda olgunlaşıp belli zamanda verimsizleşmesini, gel-gitleri, Ay battıktan sonra Güneş'in; Güneş battıktan sonra Ay'ın doğmasını belki de hayretle gözlemledi. Tepelerinde devamlı şekil değiştiren, bir kaybolup bir geri dönen parlak nesneyi fark ettiklerinde, onun herkese yol gösterdiğini düşündüler. Sürekli tekrarlanan döngüleri, geleceklerini şekillendirmek için kullanmaya başlayan insanoğlu; bitkilerin büyüme, gelişme zamanlarını hesaplayarak yaşamsal faaliyetleri için daha mantıklı hareket etmeye başladı.Hayvanlar da yuva kurma gibi süreçleri aya bağlı yaşıyordu.

İnsanlar işte Ay'ın bu hallerini ve etkilerini keşfedince, doğada 12 ritmin olduğunu da fark etti. Bu ritmi de 12 burç ile tanımladı. Önce, ayın hangi burçta hangi etkisi olduğunu gösteren bir yıldız saati oluşturuldu. Böylece insanlar, yapmak istedikleri işlerin hangi zamanda yapılması gerektiğini bilerek harekete geçti. Astrolojide duygularımızı etkileyen Ay'dır. Ay'ın birçok şeklinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu çeşitlilik ruh halimize etki ettiği gibi kuracağımız diyalogları da etkileyebilir. Ay'ın bulunduğu burç, gün içerisinde ruh halimizi, ilgilendiğimiz konuları ve diğer insanlarla iletişimimizi belirler.

Ay, burçlar kuşağında bir turu 28 ila 29 günde tamamlar ve yaklaşık 2.5 günde bir burçtan diğerine geçer. Bu süreçte diğer gezegenlerle açısını kaybeden ve bağlantısını kuramayan Ay, boşlukta kalır. Bu sürede, insanın da amacından yoksun olması söz konusu olabilir.

Aşağıdaki günleri not alarak sizler de Eylül ayını çok daha verimli yönetebilirsiniz. Eylül'de özellikle bu tarihlerde daha dikkatli olun:

2, 4, 6, 9, 11, 16, 19, 24, 25 ve 30 Eylül.







ASTRO GÜNDEM

Güney Ay düğümü Satürn'le Oğlak burcunda kavuşmaya devam ediyor. Kaderin hepimize öğretecekleri bitmedi derken, 1974'lü Kıbrıs'ı gündemimizden düşürmeyeceğiz. Gezegenlerin konumu teknoloji, medya ve yayın sektörlerinde yaprak dökümünün de devam edeceğini söylüyor.