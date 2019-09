Zaman hızla akıp giderken; herkes kendince geçip gidiyor hayatın içinden. Kimi çetrefilli yollarda buluyor kendini, kimiyse kuş tüyünden sığınak yapıyor kendine. Kimi gamsızlık maskesini takıp, tüm acılarını içine gömerek kahkaha atıyor en içten haliyle, kimiyse yaşadığı acıların hesabını soruyor tüm öfkesiyle. Bin bir çeşit halimizle dokunuyoruz birbirimizin anlarına. Unutulmak yahut hep hatırlanmak istenen anılar bırakıyoruz geride. Sevmenin kolay olduğu yüzyılları geride bıraktık. Şimdi sevmenin zor olduğu bir yüzyıldayız. Şöyle bir geriye dönüp baktığınızda, eskilerin onca fırtınaya, yaşadıkları onca zorluğa rağmen daha farklı sevdiklerini görürsünüz. Oysa şimdi, sevmenin önüne birçok engel koyuyor ya da sevmek için daha fazla neden arıyoruz. Hâlbuki sevmenin bir bakışla başladığı yüzyılların masallarını dinleyerek büyümüş olsak da sevgiye inanmakta güçlük çekiyoruz. Tam bir araftayız anlayacağınız. Bazen kendi hayatımızı başkalarının hayatıyla kıyaslarız. Bazense sahip olduklarımız az gelir, yetinmeyiz; onlara sahip olmak isteyen onca kişi varken. Sonra bir şeyler olur öyle ya da böyle. Durup düşünürüz. Neden sahip olduklarımdan sürekli şikayet ediyor, bir türlü kıymetini bilmiyorum? Neden gereksiz yere onca acıyı kendime yük edinmeye çalışmışım ki? cümlelerini söyler dururuz içimizden. İşte bu yaşama yeniden anlam kazandırma hali, yaşamaya tutkuyla sarılma çabasıdır aslında. Bu bile hayatı sevmek değil midir?



SİZE SUNULANI SEVİN

Geçmişte yaşadığınız iyi ve kötü her şeyin sizi olgunlaştırmasına izin verin. Dünyaya, yaşadığınız güzel şeylere, onlarca kişinin size kattığı her şeye, en önemlisi de kendinize teşekkür edin. Arzuladığınız hayat için sevgiyle mücadele edin. Bu yüzyıla inat sevmekten korkmayın, sevmemekten korkun! Sevginin iyileştirici gücüne inanın. Her şey saf bir sevgiyle başlar.







ASTRO GÜNDEM

Iletişim gezegeni Merkür ile devrim gezegeni Uranüs'ün 120'lik açı yapması toplumların yüklerini artırıyor. Dünyaya rest çeken siyasi isimleri gündeme taşımayı planlıyor. Yaptırıma yaptırımla karşılık veren ülkelere yenileri eklenirken yeni haftanın da gündemi belirlenecek. 1950–1959 yılları arasında doğan isimler daha çok konuşulacak.