Eylül ayının dinlendirici havası hepimizi etkisi altına alacak.

Hayattaki önem sıramızı değiştirecek, somut olana yöneleceğiz.

'Nedir bu somut olan?' derseniz...

Evimizdeki buzdolabımızın düzenini, iş yerimizdeki masamızın yerini kısacası gün içinde vakit geçirdiğimiz eşyaların alanlarını değiştirmek, güncellemek isteyeceğiz.

Gezegenler inci tanesi gibi Başak burcunda stelyum yaparken; dış görünüşümüzü, tarzımızı da değiştirmek isteyeceğiz. Her köşe gözümüze takılırken adeta bahar temizliği yapacağız. İyi gelecek mi? Hiç şüpheniz olmasın diyor Başak günleri! Mevsimin değişeceği bu ay bizleri de değişime davet ediyor. Gelin detaylara geçelim.



HUZUR YAKIN

Şiirlere, kitaplara, filmlere konu olan Eylül ayının hüznünü 2019 yılının bu ayında içimizde taşımayacağız.

Temmuz ayında yaşanan tutulmalardan beri kalbimizi bir türlü doğrultamadık.

Ağustos ayı her ne kadar biraz daha şifacı olsa da kimimiz kırgınlıklarını bu aya da taşıdı.

Şimdi ise iyileşmeye önce düşüncelerimizden başlayacağız. Hiç merak etmeyin yavaş yavaş kalbe de sıra gelecek. Bu ayın temposunun düşük olacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Enerjimiz yerine gelirken değişimleri de isteyerek kucaklayacağız. 2019 yılında sizi yoran gönül ilişkilerini bir çözüme kavuşturacaksınız. 'Yaşadığınız ayrılık sonrası tekrar barışır mıyız?', 'Arayayım mı?' ya da 'Beni arayacak mı? gibi sorularla aklınızı dolduruyorsanız artık geçmişin iplerini bırakmaya başlayacaksınız.

Mental yorgunluğumuzu hafifleteceğiz.

Hayatın akışına ayak uydurmak kolay gelecek.

Elini taşın altına koyanlarla yolumuza devam edeceğiz.

Gerçekleri kabul edeceğiz.

Oldurmaya çalışmayacak olana bakacağız.

Hayat yolumuzu düzenleyeceğiz.

İçimizi çok daha aydınlık tutacağız.

Bağışlayıcı olacağız.

Biraz da esneyeceğiz

Parayı her şeye harcamayacağız.

Eğitime ilgi artacak.







ASTRO GÜNDEM

Güneş, Merkür ve Mars ile 10 derecede kavuşuyor. Dünya, Yunanistan ve Türkiye ilişkilerine yönünü çevirebilir. Türkiye'de af gündeme gelirken, 1948 doğumlu Devlet Bahçeli her zamankinden daha çok konuşulabilir. Aralık ayına kadar ilaç sektöründeki skandalları duyacağız.