Günümüzün aşkları sosyal medya üzerinden yaşanıp teknolojiye hapsolmuşken sizi biraz eskilere götürmek istiyorum... Beğeniler, emojiler ile ifade edilen hoşlanma belirtilerini değerlendirmeye almak çok zor değil mi? Özellikle güven duygusunun her geçen gün daha da sarsılması ile gerçek duygulardan asla emin olamıyoruz.

Çünkü hissettiğimiz soyut duyguları, yine özünde soyut olan bir ortamda hissettirmeye çalışıyoruz.

Gelin bugün beraber aslında hepimizin bildiği ancak son yıllarda yaşanma ihtimali çok düşük olan beğenme belirtilerine bakalım...

Karşınızdaki kişinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını, teknolojiyi kullanmayı tercih etmediğiniz bir ortamda nasıl anlar, nasıl değerlendirirsiniz ya da siz beğeninizi karşınızdaki kişiye nasıl hissettirirsiniz?

Göz göze gelmekten çekinmiyor, aksine sizinle bakışları ile konuşmaya çalışıyor, göz göze gelmek için her an fırsat kolluyorsa, bu kişinin dikkatini çekmişsiniz demektir.

Eğer aynı ortama girdiğinizde size, sizinle ilgili sorular soruyor ya da herhangi bir konu ile ilgili fikrinizi merak ediyorsa, sizi tanıma aşamasına geçmiş demektir.

Tabii bunu aranızda olabileceklere karşı güven duygusunu kazanma olarak da değerlendirebilirsiniz.

Kendinizi ifade ettiğinizde ya da bir sorununuzdan bahsettiğinizde sizinle ilgileniyor, hatta sizin izin verdiğiniz ölçüde sorununuza çözümler arıyorsa, ilgi alanına girdiğinizi bilmelisiniz.

Bulunduğunuz ortamda sürekli yanınızda yer almaya çalışıyor ya da farklı organizasyonlara sizi de dahil etmeye çalışıyorsa, sizinle daha çok zaman geçirmek için gerekli ortamı hazırlıyordur.

Ondan uzaklaştığınız an nerede olduğunuzu gözüyle takip ediyor ve yakınınızda yer almaya çalışıyorsa, sizi tanımaya can atıyor demektir.

Baş başa kalabileceğiniz etkinlikler organize ediyor, sizi mutlu edebilmek için ilgi alanlarınıza öncelik veriyor ve baş başa kalmak için şansını zorluyorsa; size olan ilgisi artık beğenmenin de çok ötesine geçmiş demektir.



