Hep dinamik, güçlü, dengeli bir ilişki yaşamak günümüzde zor hale geldi. Özellikle uzun süren ilişkilerde, çiftlerin çoğu rutinlikten şikayetçi. Peki, sizin ilişkiniz ne durumda? Sizin için mini bir test hazırladım, buyurun...

* İlişkiniz bugünlerde sizin için ne ifade ediyor?

a) Harika, her şey yolunda!

b) İnişli çıkışlı…

c) Doğru kişi mi, emin değilim.

* Sevgiliniz/eşiniz bazı sıkıntıları olduğunu, her şeyden biraz uzaklaşmak, kendiyle baş başa kalmak istediğini söylerse tepkiniz ne olur?

a) Nedenini öğrenmeye çalışır, birlikte çözme taraftarı olurum.

b) Başka biri olduğundan şüphelenirim.

c) Sinirlenir, 'Ya tamam, ya devam' derim.

* Eşinizle/ sevgilinizle birbirinize ne sıklıkla 'Seni seviyorum' dersiniz?

a) Mümkün olduğunca çok!

b) Sadece romantik anlarda.

c) Nadir!

* İlişkinizi başka ilişkilerle kıyaslıyor musunuz?

a) Kesinlikle kıyaslamıyorum.

b) Bazen yakın çevremdeki ilişkilere özeniyorum.

c) Örnek ilişkiler aramızda tartışma yaratıyor.

* Sevgilinizin sosyal medya hesaplarını kontrol eder misiniz?

a) Gerek duymam.

b) Arada sırada göz atarım.

c) Sık sık kontrol ederim.

* Eşiniz/sevgiliniz arkadaşlarıyla tatile çıkmak istese ne dersiniz?

a) Şaşırırım ancak gitmesine bir şey demem.

b) Aklıma kötü ihtimaller gelir.

c) Bensiz asla gidemez!

A şıkkı çoğunluktaysa; ideal ilişki! Güzel, sade ve olması gereken şekilde yaşıyorsunuz.

B şıkkı çoğunluktaysa; ilişkinizde bazı eksiklikler var. Birbirinize olan sevginizi yeterince belli etmekte zorlanıyorsunuz. Sorunları hallettiğinizde uyumu yakalayacaksınız.

C şıkkı çoğunluktaysa; ilişkinizde, kara bulutlar dolanıyor. Bu durumun kaynağına inmelisiniz. Kıskançlık krizleri, ilişkinizi sarmalıyor olabilir. Duygularınızdan emin olamamanın nedeni, ilişkinin dinamiğinden kaynaklanıyor olabilir.







ASTRO GÜNDEM

Güneş-Jüpiter 90'lığı, dünya siyasetini karıştıracak olaylara işaret ediyor. Hepimiz siyasetin arka kulisinde yaşananlara magazin programı izler gibi yorum yapacağız. İngiltere'nin yeni başbaşkanı Boris Johnson'u konuşacağız. G7 zirvesindeki karelerden daha ilginç olanlarına hazır olun.