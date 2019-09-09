Eylül, adından çok bahsettiriyor.

Diyaloglar ve iyi niyet ifadeleri Avrupa Birliği ile ülkemizi yeniden bir araya getirebilir.

Türkiye haritasında Ay düğümleriyle kavuşum yapan Güneş ve Mars, yaptırımları sıralayabileceğimizi işaret ediyor.

Egosal yükselişi destekleyen 2019 transitleri, Eylül ayında köşeye çekilmiyor. Konuları arasında liderler var. İlk nasibini İran alabilir.

Bu ülkenin içten içe farklı bir sürece girdiğini ve ilkleri yaşadığının sinyalini veriyor. 14 Eylül'de gerçekleşecek Dolunay'dan itibaren Türkiye ve İran benzer bir dil konuşabilir.

Ekonomik sıkıntılar yaşayan ülkelerin başında İtalya gelebilir.

Uranüs-Boğa döngüsünde kurulmuş olan Volkswagen, kendi vatanından uzak diyarlara yatırım yapabilir.

Vatikan'da değişimin ayak seslerinin duyulması ise Papa Francis sağlığı ile ilgili olabilir. Türkiye topraklarının altından tarihin yönünü değiştirecek değerli din kitapları çıkarken ve Vatikan ülkemizi konuşurken, bir anda dünya Vatikan'ı konuşabilir.

Dünyanın baş döndürücü dönüşü ve güneşte meydana gelen irili ufaklı patlamalar Melanie Trump'ı etkiliyor. Melanie'nin kontrolünün dışında magazin haberlerine gündem olacağını işaret ediyor gökkubbe. Uranüs, Trump Ailesi'nin skandallarını her yerde duyurabilir.

23 Eylül'de Güneş Terazi burcuna geçerken hepimize çok şey anlatacak. Dünyanın 7 kıtasında eş zamanlı sesler yükselirken, liderler daha çok magazin dünyasında yer alacak.

Çocukluğu ağır travmalarla geçen Prens Harry'i sonbahar ekinoksu çok etkileyecek. Meghan Markle ile ilgili, ABD' ye taşınacak mı, taşınmak mı istiyor gibi dedikodularla magazin dünyası çalkalanabilir.

Bugünlerde gündem olan İngiltere, Akdeniz'i hareketlendirebilir.

23 Eylül'de Güneş'in Terazi burcuna geçişi ile dünya dönüş hızını artırıyor.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Satürn 120'liği, İtalya ve Vatikan'ı gündeme getiren ilişkilerden bahsedebilir. Özellikle din adamlarının özel hayatları ile ilgili sansasyonel haberler dünya basınında yer alırken, çeşitli toplumsal olaylara şahit olabilir dünya.