Venüs, 14 Eylül'den 8 Ekim'e kadar Terazi burcunda hareket edecek. Venüs'ün aşkı, sevgiyi, zarafeti, zenginliği temsil ettiğini biliyoruz. Bilmemiz gereken bir de ne var biliyor musunuz?

Aynı zamanda Venüs, Terazi burcunun yönetici gezegeni yani ev sahibi.

Venüs, Terazi burcunda bütün güçlü özelliklerini ortaya koyarak aşk ve sevgi adına değişimler yaşatır. Hayatta önceliğimiz aşk, sevgi, anlaşılmak, sosyalleşmek olurken; uyumlu olmanın hayatta mutlu olmak için ilk neden olduğunu da fark edeceğiz. Venüs'ün en sağlam kalesi olan Terazi burcundaki hareketi, birçok insana ilişki anlamında şans dağıtacağını işaret ediyor.

Yılın başından beri problemli giden ilişkilere nefes olacak Venüs'ün konumu, Haziran ve Temmuz ayının acısını çıkarmaya aday olacak.

İlişkileri, alışveriş tutkusunu, tensel teması, lüks tüketimini, sosyal etkinlikleri temel alan Venüs'ün bu geçişi; bireysel olarak ön planda olmamıza yardımcı olacaktır.

Uzun soluklu ilişkilere merhem olan öncü etkideki Venüs, özellikle çiftleri birlikte yolculuklara ve organizasyonlara yöneltiyor. Ertelenen duygular, planlar, kültürel paylaşımlar renkli bir sosyal hayatın başlayacağını işaret ediyor. Terazi etkisine giren Venüs farklı kültürler ve insanları da bir araya getiriyor.

Farklı mezhep ya da kültüre sahip olan insanların birlikteliklerini sık sık duyabiliriz.

Terazi burcunun hakimiyetine giren gökyüzü, romantik günleri vurguluyor. Aşkların en heyecanlısını, kibar tavırları, sohbetin kalitesi, tutkunun artmasını ayrıca yaşamlarımıza deneyim olarak katacağını vurguluyor. Yaz aylarında yaşanan ve evliliklerde kara bulutlar oluşturan somut konuları, Venüs bugünlerde dağıtıyor.

Sorunları olan çiftlere konuları çözebileceklerini vurguluyor. İlişkilerinden soğuyan erkekler varsa daha yapıcı olacaklarını gözlemleyeceksiniz.

'Venüs Terazi burcunda kimlere çelme takacak?' derseniz?

Gizli ilişkiler yaşayanlara,

Dedikoduculara, küçük hesaplar peşinde koşanlara,

Takıntılı sevenlere, taklitçilere…



ASTRO GÜNDEM

Dünya her köşede geçmişini yâd ederken, Jüpiter-Ay Düğümü ilişkisi, hava sahalarını gündeme getirecek. Yine dünyanın bir yerlerinde yangınlar gündeme gelebilir. Önümüzdeki günlerde sosyal medya platformları dünyada konuşulacak projelerini duyurabilir.