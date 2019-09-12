3 Ekim'e kadar Merkür, Terazi burcunda! 14 Eylül'de başlayacak olan seyrine Venüs eşlik ederken, bir de aynı gün Dolunay yaşayacağız. Merkür; öncü bir burçta liderliği üstlenirken, bu sefer karar alırken daha seçici davranacağımızı işaret ediyor.

Haksızlığın katiyen tolere edilmediği bir süreç başlıyor.

Kök söktüren kararsızlığını bir kenara bırakırsak, Merkür bu sefer güzel haberler verecek.

Bu cömertliğin ve sosyalliğin ön plana çıktığı döngü; dertli, kafası karışık, mutsuz, yeni ayrılmış, yüreği ikiye bölünmüş kim varsa herkesin yüreğine su serpecek. Aklımıza koyduğumuz her ne varsa, Terazi burcundaki Merkür bunlarda başarı elde edeceğimizi işaret ediyor. Yeter ki ertelemeyin!

İlişkilerin onarılmaya gittiği, uzlaşma ortamının hayatın her alanında ön plana çıktığı günler başlıyor bugünden itibaren.

'Yine mi Merkür' dediğinizi duyar gibiyim. Ancak bu sefer denge burcu olarak adlandırdığımız Terazi burcunda olacağını göz önünde bulundurmanızı isterim.

İletişimi, konuşmaları ve sosyal ilişkileri yönlendiren Merkür, öncü bir burçta liderliği üstlenirken, bu sefer karar alırken daha seçici davranmamızı sağlayacak. Haksızlıkları bir bir ortaya çıkarmakla kalmayacak, tadımız kaçmasın diyerek sineye çektiğimiz olayları da ortaya saçacak. Tabii sır gibi saklanan ilişkiler gün ışığına çıkarken, üçüncü kişiler de konuşacak.

İlişkiler, evlilikler, ortaklıklar uzun bir süredir derin artçı depremlerden geçiyor; gökyüzünün sorgulatan etkisini bu süreçte az da olsa geride bırakacağız. Hayatımızı düzene sokmak isterken bir sıra aksilikler de yaşandı. Şimdi tüm bunları bir kenara bırakıp yeniden başlama zamanı.

Ne yapacağınız konusunda kararsızsanız, bu süreçte karar almak kolay olmayacak.

Ancak en geç 10 Ekim' e kadar da karar alabileceğinizi bilmelisiniz.



ASTRO GÜNDEM

Mars, Jüpiter 90'lığı, teknoloji ve ağır sanayinin çekişmesine şahitlik edeceğimizi işaret ediyor. Bir yandan savaş gezegeni, bir yandan da Ay 2019 Eylül ayında yer yüzüne süzülürken, tekstil ve gıda sektörü bugünden sonra gündemden düşmeyebilir.

