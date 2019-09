Geleceğinizde yolculuk var.

Her yolculuk; bir yerden başka bir yere gitmek değildir, bazıları iç yolculuk olacaktır.

Hayatın önümüze sunduğu şartlar içerisinde debelenip dururken, ikinci bir seçeneği asla düşünemiyoruz. Buradan, oraya… Karbon ayak izimizi hesaplayacak olsak, belli bir çemberin içinde döndüğümüzü en iyi oradan anlarız aslında.

Elbette hepimiz bir şeylerin farklı olmasını diliyoruz ama en çok acıyı da bu noktada çekiyoruz.

İsteklerimizin gerçeklerle mücadele etmesini diliyoruz ve bu mücadelenin canlı tanığı oluyoruz. Sonunda, cam kırıkları gibi batan hayaller ellerimizi acıtıyor.

Ve yaralarımıza yenileri ekleniyor.

Değiştirmek istedikçe daha çok düşüyoruz; ayağımıza takılıyor gerçekler.

Peki yanlış nerede?

Bu döngüye nasıl son verebiliriz?

Şimdi işaret parmağınızı kendinize doğru çevirin. İşte, cevap orada!

Bunu yapacak sizsiniz. Hiç kendi ruhunuza baktınız mı?

Sahip olduklarınızı görmek için artık beklemeyin. Karşılaştığınız küçücük olayların, sizi nadir kılan özelliklerinizi harap etmesine izin vermeyin. Sizi siz yapan biri var içinizde. Her bir darbede değişiyor, büyüyor. Sizin görebildiğinizden daha fazlasını görüyor. Evet evet, benliğinizden bahsediyorum!

Aslında bu konuda hepimiz çelişkideyiz. Kimsenin göründüğü gibi olmadığını iddia ediyoruz, bir yandan da aslında herkesi bir sayıyoruz.

Düşünceler, belli bir döngü içerisinde dönüp dolaşıyor. Peki bunun için ne yapmalıyız?

Kalıplarınızdan sıyrılın.

Karşılaştığınız sürprizleri kucaklayın.

Olacakları zamana ve yaşamın kendi kurallarına bırakın.

İnsanları kategorileştirmeyin.

'Sen busun, ben buyum' demeyin.

Farklılıklardan beslenin.

Hayal kırıklığını başkalarına yüklemeden önce tekrar düşünün.

Benliğimiz aslında her şeyin farkında…