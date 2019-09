Sevginin yokluğundan şikayet ettiğimiz bir yüzyıldayız. Tüm insanlığa sevmek kodlanmıştır halbuki. Yoksa biz sevginin gerçekten nerede olduğunu göremiyor muyuz? Bir dakika; biz sevginin ne olduğunu biliyor muyuz? Neden sevgiden bahsediyorum biliyor musunuz? Takvimler 23 Eylül'ü gösterdiğinde doğa, şefkatli bir anne edasıyla ekinoksu yani gece gündüz eşitliğini yaşatacak bize. Kendi içimizde dolanan düğümlerden başımızı kaldırıp hayatın ta kendisine bakınca bizden daha büyük bir düzenin her şeye rağmen devam ettiğini görmek hepimizin umutlarını tazeleyecek. Sevgi artık kaybeden değil kazanan olacak! İnsanlığa, hayata, aşka olan ve solmaya yakın umutlarımızı tazeleyecek, yeşertecek. O halde aşağıdaki maddeler sizin sonbaharda sevgi manifestonuz olsun.



BUNLARDAN KURTULUN

Hırslardan

Detaylardan

Fazla kilolardan

Döküntülerden

Kaygılardan

Sizi yoran insanlardan

Her lafa, her söze yetişme telaşından

Çanta ve telefon rehberindeki fazlalıklardan

'Belki lazım olur' dediğiniz insanlardan



SAHİPLENİN

'Seviyorum' deyin. Sevgi, her şeyin ilacıdır.

Beklenenden fazlası verin.

Umudun kendisi olmak zordur. Siz, zoru başarın.

Siz neye inanırsanız, tavırlarınız ve ruh haliniz onu yansıtır.