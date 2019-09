Evet, yine bir gündönümü daha geldi çattı… Gece gündüz eşitliğini Mart ayında ilkbahar ekinoksu ile yaşamış, totemlerimizi yapıp bereketi kucaklamıştık.

Güneş'in 23 Eylül'de Terazi burcuna geçişi ile günlerin uzunluğu artık eşitlendi ve sonbahar geldi.

Doğa ve insanlar, bu süreçte bir nevi kışın çetin koşullarına hazırlanırlar.

Planlar yapılır, denge kurmaya çalışılır.

Peki, ne yapmalı, nasıl karşılamalı sonbahar ekinoksunu?

Gökyüzü, 'Eski duyguları, yaşanılan kötü anıları geride bırak' diyor ve kendine inanmanı istiyor. Kendine bir hedef belirledin mi? Eksik listesi hazırladın mı? Enerjini boşa harcadığın konuların ne olduğunu belirledin mi? Sonbahar ekinoksu; sana kendini değerlendirme fırsatı tanıyor.

Malum kışa hazırlık süreci bu; planlarını yap. Unutma, bu ay topluyoruz… Yazın rehavetinden kurtar kendini. Seni üzen ve sana kaygı veren gündelik telaşlarından en azından birkaç gün uzak kal… Temiz havaya çık, çıplak ayakla toprağa bas… Güneş bize cimri davranmadan önce, enerjisini olabildiğince içine hapset; ilerde lazım olacak…



KENDİNE İNAN

Sonbahar ekinoksunda ne yapmalı?

Yazın rehavetini üzerinden at, sonbaharı umutla karşıla.

Bırakamam dediklerinden sıyrıl.

Özlediklerini ara, dinle, yardım et.

Kabullenemediklerini kabul et, bağışla.

Şanssızım demekten vazgeç.

Moralini en yüksekte tut.

Azla yetinmeyi öğren, şükret.

İşini şansa bırakma, çalış, çabala.

Kolayı seçerken zoru da sevmeyi öğren.

Dertlerini umuda takas et.

Yolundan çevirmek isteyenlere değil, kendine inan.

Yetersizlik korkusundan kurtul.

Olumsuz düşüncelerinden arın.

Şüpheciliğinden bir süre uzaklaş.

Suçlanma duygusundan kurtul.

Dert etme, dua et.



ASTRO GÜNDEM

Güneş, bugün itibariyle öncü burca geçerek sonbahar mevsimini başlatıyor. Denge arayışımızı şekillendirecek, adalet kavramının önemini daha da belli edecek günler yaşayacağız. Güneş-Uranüs ilişkisi, gizli yapılanmaların ve siyasi oluşumların artık gizli kalamayacağını işaret ediyor.