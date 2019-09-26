Ay, bir burçtan diğerine geçerken bizlere ne mesaj verir, merak ediyor musunuz?

AY KOÇ'TA

Hızlı sonuç getiren, kısa dönemli atılımlara dahil olun. Hedefe yönelin.

AY BOĞA'DA

Somut sonuçlar getireceğine inandığınız aktivitelere dahil olun.

Değerli eşyalarınıza yönelik finansal atılımlar, kredi çekme gibi eylemler, yaşam alanınıza yönelik dokunuşlar yapabilirsiniz.

AY İKIZLER'DE

Zihinsel ve iletişimi destekleyen aktivitelere dahil olun; e-postalara en yerinde cevaplar, yazı yazmak, öğretmek gibi.

Yeni bağlantılar kurabilirsiniz.

AY YENGEÇ'TE

Eve dair yapılacak uğraşlar, kişisel ihtiyaçlara yönelik yenilikler yapılabilir.

Aile ile bir araya gelmek, birlikte program yapmak için uygun günlerdir.

AY ASLAN'DA

Çocuklarla yapılacak programlara dahil olunabilir.

Riskli işlere atılım göstermek için ideal bir döngüdür.

AY BAŞAK'TA

Zihinsel aktivitelere gün içerisinde daha çok yer verilmelidir.

Hizmet ve çalışmaya yönelik aktivitelere dahil olunmalı.

AY TERAZI'DE

Evlilik ve ikili ilişkilerdeki sorunları çözmeye çalışmalısınız.

Ekip ve kolektif çalışmaları oluşturabilirsiniz.

AY AKREP'TE

Vergi işlerine dair sorunlarla ilgilenmek kesin sonuçlar getirebilir.

Psikolojik destek alabilirsiniz.

AY YAY'DA

Uzun mesafeli seyahatlere çıkmak bu tarihlere getirilebilir.

Yeni bir proje başlamak için ideal günlerdir.

AY OĞLAK'TA

Somut ve kazançlı sonuç getirecek uzun soluklu atılımlarda bulunulabilir.

Kariyer hayatına dair yeni atılımlar yapılabilir.

AY KOVA'DA

Toplu arkadaş kalabalıklarıyla bir araya gelmek için ideal günlerdir. Geleceğe dair plan yapılabilir.

AY BALIK'TA

Suyla, müzik ve dramayla, ruhsal gelişimi destekleyen çalışmalara ilgili aktivitelere dahil olunabilir.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Plüton, akıllara zarar günlerin başladığının haberciliğini yaparcasına gündemi yükseltecek. ABD siyaseti ile hızlı bir döneme girdiğini hissedeceğiz. 1966 yılında Uranüs- Plüton kavuşumuna karşıtlık yapan 2019, hiçbir şeyin tek taraflı olmayacağı da gösterecek.