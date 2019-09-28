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ZEYNEP TURAN
28 Eylül 2019, Cumartesi ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Sahte duygular deşifre olacak

Bugün gerçekleşecek olan 'la birlikte inançlar, düşünceler, olaylara bakış açımız, sırlarımız, tavırlarımız ön plana çıkacak. Yeniay, sahte duyguları da deşifre edecek.
Yakın ilişkilerimiz gündeme gelirken, kardeşlerimiz, dostlarımız, hatta komşumuz dilimizde olacak. Akrabalarda ise; baba tarafında öne çıkan konular, miras ve haklar odaklı olacak.
Geçmişte kalan bazı çözülmemiş konular yeniden gündeme gelebilir.
Anne ailesinde ise genellikle kadınları ve onların sağlık konularını işaret edecek. Evlatlarla olan ilişkiler de mercek altına alınabilir. Bir yandan 5. evde etkili olacak Yeniay, dedikoduları da sahneye taşıyacak. Çünkü Merkür ile Venüs, tıpkı Güneş ve Ay gibi birbirine hizalanmış olacak. Birden fazla evlilik yapmış ama evliliğini bir noktaya getiremeyen kişiler, yeni kararlar alabilir.
Bu Yeniay, mistik konuları da aktif hale getirecek.
Gizemli insanları öne çıkaracak.
Karmik döngüyü temsil eden Yeniay, telepatik yetenekleri olanları yüceltebilir.
Devrim gezegenin çok aktif olduğu Yeniay, kaygı evimizi kurcalayabilir. Genel olarak geçmişte yaşadıklarımızı, korkularımızı, sırlarımızı gündeme taşıyabilir.

ASTRO GÜNDEM
Yeniay, Terazi burcunda meydana geliyor. Dünyadaki algımız ülkemiz adına değişebilir. Dünya haritasında düştüğü burcu Kova olan , kaderinin yazıldığı günlerden geçerken, dünya siyasetinin de nabzını tutacak.

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