Bugün gerçekleşecek olan Yeniay'la birlikte inançlar, düşünceler, olaylara bakış açımız, sırlarımız, tavırlarımız ön plana çıkacak. Yeniay, sahte duyguları da deşifre edecek.

Yakın ilişkilerimiz gündeme gelirken, kardeşlerimiz, dostlarımız, hatta komşumuz dilimizde olacak. Akrabalarda ise; baba tarafında öne çıkan konular, miras ve haklar odaklı olacak.

Geçmişte kalan bazı çözülmemiş konular yeniden gündeme gelebilir.

Anne ailesinde ise genellikle kadınları ve onların sağlık konularını işaret edecek. Evlatlarla olan ilişkiler de mercek altına alınabilir. Bir yandan 5. evde etkili olacak Yeniay, dedikoduları da sahneye taşıyacak. Çünkü Merkür ile Venüs, tıpkı Güneş ve Ay gibi birbirine hizalanmış olacak. Birden fazla evlilik yapmış ama evliliğini bir noktaya getiremeyen kişiler, yeni kararlar alabilir.

Bu Yeniay, mistik konuları da aktif hale getirecek.

Gizemli insanları öne çıkaracak.

Karmik döngüyü temsil eden Yeniay, telepatik yetenekleri olanları yüceltebilir.

Devrim gezegenin çok aktif olduğu Yeniay, kaygı evimizi kurcalayabilir. Genel olarak geçmişte yaşadıklarımızı, korkularımızı, sırlarımızı gündeme taşıyabilir.



ASTRO GÜNDEM

Yeniay, Terazi burcunda meydana geliyor. Dünyadaki algımız ülkemiz adına değişebilir. Dünya haritasında düştüğü burcu Kova olan Suriye, kaderinin yazıldığı günlerden geçerken, dünya siyasetinin de nabzını tutacak.