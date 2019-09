Bu mevsimde gardırobumuzda hangi kıyafetlere yer açacağız? Güneş bize sırtını döndü diye renklerinden vaz mı geçeceğiz? Gelin beraber bakalım...

Ateş grubu burçları (Koç, Aslan, Yay): Siz dikkat çekmeyi ve iyi giyinmeyi önemsersiniz ve fark yaratmaktan yanasınız. Bazı insanların birbiriyle yakışacağını düşünmeyeceği kıyafetleri çok güzel şekilde kombin yapabilirsiniz. Dekolte kıyafetleri ya da çok sık kullanılmayan renkleri siz herkesten daha iyi taşırsınız. Elbiselerinizi düz çoraplar yerine değişik ve renkli çoraplarla kombinleyebilirsiniz.

Toprak grubu burçlar (Boğa, Başak, Oğlak): Ciddi takılmayı seven Toprak grupları, bu sonbahar değişiklik yapacağınızı bilin. Risk almayı sevmediğinizi biliyoruz, ama özellikle Kasım ayının kasvetinden kurtulmak için giyim stilinizde ufak farklılıklar yapabilirsiniz. Merak etmeyin, bu şekilde de bakımlı ve şık görüneceksiniz.

Hava grubu burçları (İkizler, Terazi, Kova): Siz Hava grubu burçları, renkleri kullanmaktan asla çekinmezsiniz. Çok yönlü, hareketli ve meraklı olmanız da yeni çıkan her şeye kolay adapte olmanızı sağlıyor. Modayı diğer burçlardan daha iyi takip ettiğiniz kesin. Sizler için bu sonbaharda kabanlar ön planda olacak.

Su grubu burçlar (Yengeç, Akrep, Balık): Romantik ve hassas olmanız adeta kıyafetlerinize bile yansıyor. Su grubu burçları için sadelik ve pastel renkler vazgeçilmez. Saten, tül, dantel... Her daim romantiksiniz. Bu sezon diz üstü çizmeleriniz her kıyafetinize uyum sağlayacak.