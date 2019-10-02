Sonbahar 23 Eylül itibariyle başlamış olsa da, hüznünü henüz yansıtmamıştı. Ancak artık biraz hızlanma zamanı diyor şans gezegeni Jüpiter! Gök kubbe, insanlığa dair bakın daha neler diyor neler…

Gerçeklikten uzak düşünceleri olanlara kendinize gelin diyor.

Sevilmediğini hissettiğin bir evlilikten, ilişkiden uzaklaş diyor.

Planlarından vazgeçme diyor.

Bağımlılıklarından kurtulmak için çabala diyor.

Ekim ayı; kısacası kendine yatırım yap, seni senden başkası düşünmez diyor. İsteklerinizi bir başkasının emrine amade ettiyseniz, artık verilen yetkileri geri almaya hazırlanın. Evet, hayatımızda bazı durumları düzeltmek maalesef mümkün değil. Bu noktada benim de size vereceğim yegane tavsiye, ileriye bakmanız olacak.

Kendi gücünüzün farkına varmanız ve ne yaşandıysa yaşandı diyebilmeniz önemlidir.

1984-1998 yılları arasında doğanlar; kariyerinize dair doğru adımlar attığınızdan emin olun.

Fevri hareketlerin artacağı bu ay, bir anlık öfke büyük zararlara sebep olabilir. İstediğiniz gibi gelişmeyen olaylar karşısında yüksek tepkiler vermeyin.

1970-1984 yılları arasında doğanlar ve evli olanlar; eşinizin üzerine bu ay fazlasıyla gidebilirsiniz.

Hatta hiç kıskanç biri olmasanız dahi deyim yerindeyse rutubetten nem kaparak sorgulayabilirsiniz.

1984-1989 yılları arasında doğanlar; uzun süreli bir ilişki içindeyseniz ve artık ciddi konuların konuşulma zamanı geldiğini düşünüyorsanız, 'Doğru kişiyle mi beraberim?', 'Bu birlikteliği evliliğe taşımak istiyor muyum?', 'Birlikte olduğum kişiye güveniyor muyum?' gibi sorgulamalar içine girebilirsiniz.

1960-1969 yılları arasında doğanlar ve kendi işini yapanlar;

Ekim ayının günleri sizin için akıyor.

İşinize dair radikal kararlar alabilirsiniz.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Mars iletişimi ile 1948 kuruluşlu İsrail seçimleri dünya gündeminde yerini alırken, belki de ilk defa İsrail hükümetinin içindeki karışıklıklar bu kadar açık şekilde konuşulabilir. Sulara, denizlere ve doğa olaylarına dikkat çekmeye çalışan ise Neptün!