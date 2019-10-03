Aklı, bilgiyi, iletişimi yöneten Merkür, bugün tası tarağı toplayarak Akrep burcuna geçiyor! Aklınıza takıntıyı, kalbinize ihtirası katan Merkür, bugünden itibaren su burçlarının en savaşıcısında!

Merkür 15 gün başka burca da geçmeyecek. Ayın son gününe kadar burada hareket edip sonra o beklenen geri hareketine başlayacak. Emin olun bu seyir hiç de sıradan olmayacak. Yeri göğü, akılları harekete geçirirken, yarım kalanlar için kolları sıvıyor. Özellikle ilişkilerde aldanan, aldatılan, sevdiklerinden uzak kalanlara, akıl gücü verecek. Gelin Merkür'ün Akrep halinin etkilerine göz atalım...

Olumlu özellikler:

Güçlü fikirler, gaye sahibi olma, yeni hedefler, ısrarcı konuşmalar meydan okumalar...

Olumsuz özellikler:

Kıskançlık, inatçılık, alınganlık, güvenmeme, kuşkuculuk, çabuk affetmeme… Akrep burcundaki seyrinde de bu gizemli burcun ruhuna bürüneceğiz. Gizemli aşkları keşfedeceğiz. Önümüzde olan ama gözümüzdeki perdeden göremediklerimizi göreceğiz. Paranın, hesabın detayına kadar ineceğiz.

Herkes kuruşunu hesaplarken, daha asi konuşmalara şahit olacağız.

Bu süreçte önümüze çıkan her konuya şüpheyle yaklaşacak, gerçekleri öğrenmek isteyeceğiz.

Eleştirel tavrımızı ise kontrol etmek çok da kolay olmayacak.

Hayatın her alanında adalet kavramı öne çıkacak. Kim hakkımızı yediyse artık sessiz kalmak istemeyeceğiz.

Ancak bu durumu konuşarak halletmeyeceğiz. Aksine planlar yapıp gizli hareket etmeyi tercih edeceğiz. Yani bir haksızlık yaşarken bu durumu karşımızdaki kişiye anlatmak yerine, tavrımızla belli edeceğiz.

'Küsecek miyiz yani' diye soracak olursanız, hayır. Gergin tavırlarımızı, dikkatli bakışlarımızı, kendimizi ifade ediş şekli olarak kullanacağız.

Hatta ve hatta bu durumu bir hırs haline getirecek ve karşımızdaki kişi hakkımızı teslim edene kadar da devam edeceğiz.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Uranüs kontağı, ülkeleri mücadele dolu günlerin beklediğine işaret ediyor. Merkür, su burcu Akrep'te konumlanırken, Türkiye'nin göz önünde olduğu bir dönemi temsil ediyor. Jenerasyon gezegeni Plüton, öncü burç Oğlak'ta düz seyrine giriyor. Nisan'da yaşanan olayların benzerlerine şahit olabiliriz.