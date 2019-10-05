Geçmişe dönmemize neden olan tek sebep, hafızalardan silinmeyen anılardır. Yaşanmışlıkların izleri tozlu raflardadır; siz ne zaman açarsanız o zaman canlanır. Yaranızı kaşıdıkça daha derine inersiniz. Artık sizin olmaktan öte başkalaşmıştır. Kutsal bir hazine gibi saklamayı tercih edersiniz.

Anıların olması mıdır ihtiyacımız, yoksa yeni anlarla hayatımıza şekil vermek midir istediğimiz?

Bazen bilmeyiz ne istediğimizi.

Hayatın bir parçasından tutunuruz.

Herkesin kendine göre tutunduğu bir dal vardır. İnkar etmek ise ayrı bir penceredir hayata açılan. Geçmişi, yaşanılanları, duyguları, her şeyi yok saymak belki de kendini yok saymaktır. Ama bunun ne kadar farkındayız? Bu sorunun cevabı önemli.

Kalabalıklardan sıkılırız, 'Kaoslar, çatışmalar var, sevgi, aşk yok' deriz; 'Kimse kimseyi anlamıyor, tüketim toplumu olup çıkmışız' diye savuştururuz ihtimalleri. Kime göre yok? Siz mi tekrar sevmeye, duygularınızı açmaya hazır değilsiniz yoksa kendinizi hazır olmadığınıza mı inandırıyorsunuz?

Başarı, sağlık ve güzel bir gelecek için önce zihninizi berrak tutun. Hayat size yeni bir yol sunacaktır.

En derin duygular, kendinizi en rahat hissettiğiniz anlarda coşar. Dualarınızı da aynı duygu ile edin. Kendi içinize ne kadar yönelirseniz, başarmak istediğiniz hedeflerinize o kadar çabuk ulaşırsınız.

Hedeflerinizi kalbinize koyarak tüm benliğinizle edeceğiniz şükür, sahip olmak istediğiniz huzurun anahtarını size verecektir.

İstediklerinizi sesli dile getirmek, kararlılığınızı ve inancınızı gösterir.

Ne kadar bağımsız olursanız, zihninizi o kadar özgür bırakırsınız.

Sevmekten ve sevilmekten korkmayın!

Dünyayla savaşmaktan vazgeçin!

Var eden tektir.

Uyum sağlamak için mucizenizi görün.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Chiron karmaşası, bugünden itibaren herkesin bildiği aile şirketleri hakkında ciddi iddiaları gündeme getirebilir. Basına yansımamış ilişkiler şoke edebilir. Köprüleri yakan bir ayda kimler, neleri göze almış hepsini gösterecek. 7 Ekim 1952 doğumlu Putin, gündemden düşmeyecek.