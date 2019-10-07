Ekim ayında öncü burçlarda toplanan gezegenler, ağızdan dökülmemesi gereken sözleri dile getirtecek. Peki bu süreçte hangi konular burcunuzu köşeye sıkıştırabilir? İşte liste...

KOÇ: Ayın en sevileni

Ailevi sorunlar çözülebilir.

İş yerinizde beklenmedik değişiklikler olabilir.

BOĞA: Ayın en kararlısı

İkili ilişkileriniz adına net kararlar alabilirsiniz.

Miras haberleri alabilirsiniz.

İKİZLER: Ayın en sinirlisi

Eşinizin ailesiyle ilgili sorun gündeminizde olabilir.

Maddi birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ: Ayın en masumu

Eski dostlarınızla iletişiminiz artabilir.

Uğradığınız bir haksızlık ortaya çıkabilir.

ASLAN: Ayın en sevdalısı

Aile arasında gerginliklere şahit olabilirsiniz.

İlişkiniz adına ciddi adımlar atabilirsiniz.

BAŞAK: Ayın en acelecisi

Çocuklarınızın eğitimiyle ilgili konular gündeminize gelebilir.

İş yerinizle ilgili ani kararlar alabilirsiniz.

TERAZİ: Ayın en konuşulanı

Yakın çevrenizde hakkınızda konuşulduğunu duyabilirsiniz.

Estetik yaptırabilirsiniz.

AKREP: Ayın en kazananı

Bir süre önce borç verdiğiniz parayı geri alabilirsiniz.

Yaşam alanınızda değişiklik yapabilirsiniz.

YAY: Ayın en meraklısı

Eski eşinizin hayatını merak edebilirsiniz.

Ailede sizden saklanan sırları ortaya çıkarabilirsiniz.

OĞLAK: Ayın en mutlusu

Maddi gelirlerinizde artış yaşayabilirsiniz.

Yaşam alanınızı değiştirebilirsiniz.

KOVA: Ayın en rahatı

Yeni sosyal çevrelere dahil olabilirsiniz.

Görünüşünüzde değişiklik yapabilirsiniz.

BALIK: Ayın en çalışkanı

Aile büyüklerinizin sağlık sorunları çıkabilir.

Terfi ya da zam alabilirsiniz.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Uranüs karşıtlığı, 1948 doğumlu kişileri ve bu tarihte kurulan şirketleri hedefine alırken, dünya gündemini değiştirecek olayların başladığını siz de hissedeceksiniz. Bugünden itibaren uluslararası ticarete ara veren ülkeleri duyabiliriz. Irak ise dünya gündeminden düşmeyecek.