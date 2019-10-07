Ekim ayında öncü burçlarda toplanan gezegenler, ağızdan dökülmemesi gereken sözleri dile getirtecek. Peki bu süreçte hangi konular burcunuzu köşeye sıkıştırabilir? İşte liste...
KOÇ: Ayın en sevileni
Ailevi sorunlar çözülebilir.
İş yerinizde beklenmedik değişiklikler olabilir.
BOĞA: Ayın en kararlısı
İkili ilişkileriniz adına net kararlar alabilirsiniz.
Miras haberleri alabilirsiniz.
İKİZLER: Ayın en sinirlisi
Eşinizin ailesiyle ilgili sorun gündeminizde olabilir.
Maddi birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz.
YENGEÇ: Ayın en masumu
Eski dostlarınızla iletişiminiz artabilir.
Uğradığınız bir haksızlık ortaya çıkabilir.
ASLAN: Ayın en sevdalısı
Aile arasında gerginliklere şahit olabilirsiniz.
İlişkiniz adına ciddi adımlar atabilirsiniz.
BAŞAK: Ayın en acelecisi
Çocuklarınızın eğitimiyle ilgili konular gündeminize gelebilir.
İş yerinizle ilgili ani kararlar alabilirsiniz.
TERAZİ: Ayın en konuşulanı
Yakın çevrenizde hakkınızda konuşulduğunu duyabilirsiniz.
Estetik yaptırabilirsiniz.
AKREP: Ayın en kazananı
Bir süre önce borç verdiğiniz parayı geri alabilirsiniz.
Yaşam alanınızda değişiklik yapabilirsiniz.
YAY: Ayın en meraklısı
Eski eşinizin hayatını merak edebilirsiniz.
Ailede sizden saklanan sırları ortaya çıkarabilirsiniz.
OĞLAK: Ayın en mutlusu
Maddi gelirlerinizde artış yaşayabilirsiniz.
Yaşam alanınızı değiştirebilirsiniz.
KOVA: Ayın en rahatı
Yeni sosyal çevrelere dahil olabilirsiniz.
Görünüşünüzde değişiklik yapabilirsiniz.
BALIK: Ayın en çalışkanı
Aile büyüklerinizin sağlık sorunları çıkabilir.
Terfi ya da zam alabilirsiniz.
ASTRO GÜNDEM
Merkür-Uranüs karşıtlığı, 1948 doğumlu kişileri ve bu tarihte kurulan şirketleri hedefine alırken, dünya gündemini değiştirecek olayların başladığını siz de hissedeceksiniz. Bugünden itibaren uluslararası ticarete ara veren ülkeleri duyabiliriz. Irak ise dünya gündeminden düşmeyecek.