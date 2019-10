Venüs; aşkımızı, sevme şeklimizi ve zevklerimizi anlatır.

Ben de natal haritanıza göre sevme şeklinizi anlatmak istedim.

Venüs'ü Koç olanlar son derece başına buyruktur, ilişkide karar mekanizması olmak isterler.

Venüs'ü Boğa olanlar için sadakat ve güven sevgiden daha önemlidir. Aşk içinde dahi rahatlık arar, rahat edeceği bir ilişki isterler.

Venüs'ü İkizler olanlar, dinamik bir aşk yaşamak isterler.

Mantıkları ile duygularını aynı orantıda kullanırlar ve bu sebeple her adımları planlı olurlar.

Venüs'ü Yengeç olanlar, birlikteliklerde de anaç duygularını kontrol edemezler.

İlişki adına kaygıları son bulmaz ve sürekli ikna edilmek isterler.

Venüs'ü Aslan olanlar, sevgilileriyle ego savaşına girmekten çekinmezler.

Onlarla çok eğlenceli bir birliktelik yaşanırken, tartışma anında mutlu günleri oldukça çabuk unuturlar.

Venüs'ü Başak olanlar, birlikteliklerini çekingen yaşarlar. Bir ilişkiye başladıkları zaman odak noktaları her zaman sevgilileri olur ve hayatlarını onlara göre dizayn ederler.

Venüs'ü Terazi olanlar, ilişkilerini de dengede yaşarlar. Onların sosyal alanlarına müdahalede bulunmak ilişkinin temelini sarsar.

Venüs'ü Akrep olanlar, birlikteliklerini ihtiraslı yaşarlar.

Şüpheci tarafları her zaman çok daha baskındır. Gizemli davranırlar.

Venüs'ü Yay olanlar, birlikteliklerinde cesur olurlar. Aşkı sonuna kadar yaşamaktan korkmazlar.

Venüs'ü Oğlak olanlar, aşkı ciddiye alır. Körü körüne bir aşk yaşamak yerine ağır adımlarla ilerlerler.

Venüs'ü Kova olanlar, aşkta uyumu karşılıklı sadakatte yakalar. Onlar için sevgiden daha üstün olan anlayıştır.

Venüs'ü Balık olanlar romantiktirler.

Aşk içinde duygularını kontrol etmekte zorlanırlar.



ASTRO GÜNDEM

Herkes herkesin düşmanını bilir, sevdiğini bilmese de! Mars-Chiron karşıtlığı limanları gündeme getirirken, aniden gelişebilecek kazaları tetikliyor. Doğa olayları hızını artırırken, yangınlar ve toprak hareketleri artabilir.