Bu ay başka bir ay sanırım' demeye siz de başladınız mı? Güneş, Terazi burcunda hareket ederken, 14 Ekim'in ilk dakikalarında yaşanacak Dolunay farkındalığı ve adrenalini artıracak.

Türkiye'nin natal haritasında yer alan bazı gezegenlerin Terazi burcuna düşmesi, son iki aydır yaşanan belirsizliği düzenlemek adına herkesi harekete geçirecek.

Türkiye'nin dikkat çektiği bir dönemi işaret eden gökyüzü, bundan sonra büyük hamlelerin de olabileceğini işaret ediyor.

1949 kuruluşlu NATO dertlerine yenilerini eklerken, Türkiye ile ilişkisini reforme etmek isteyebilir.

2019 yılının en dile, göze gelen ülkesi Suudi Arabistan, bu ay yeniden gündeme gelebilir.

İslam dünyasını yakından ilgilendiren Suudi Arabistan, siyasi arenada kendi komşularına kafa mı tutacak yoksa boyun mu eğecek, bunu bu zaman diliminde yine sıkışan çemberin içinde göreceğiz.

Türk futbol tarihinde ilkleri yaşamaya devam edebiliriz. Başkanların kitlesel hitapları, Türk futbolu adına farklı bir sürecin başladığını işaret edebilir. Spekülasyonlar, maddi-manevi zararlara sebebiyet verebilir.

Ekim ayında sanatsal faaliyetlerin artmasının yanı sıra, turizm sektörü, şans oyunları gibi alanlar da revizyondan geçebilir. Özellikle konserler ve festivaller ülkemizin dört bir yanında yaygınlaşırken, konserlerin stadyumlarda sıkça yapılacağını göreceğiz.

1948 kuruluşlu İsrail'i de gökyüzü es geçmeyecek. Jüpiter Oğlak döngüsünde kurulan İsrail'in, 2019 yılında Jüpiter'in Oğlak burcuna geçmeye hazırlanışını hissetmiş gibi çıkışları olabilir. Değişen dünyanın hızını artıracak Dolunay yüzünden birbirini şah mat eden siyasetçiler de olacak.

Satürn Retro'sundan çıkar çıkmaz, Plüton'un düz seyrine evrilen gökyüzü, tüm konuları tek başlıkta toplayacak:

Para. Dünya para derken, Türkiye'de üretiminin arttığını görebiliriz.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Satürn uyumsuzluğu; hem siyasi isimleri, hem de medya ünlülerini hedefine alabilir. Bir süredir gündemde olmayan isimlerin hayatlarına dair sansasyonel haberler duyabilir, yaşam şekilleriyle ilgili haberler görebiliriz.