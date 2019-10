Hepimizin hassas olduğu noktalar, belli başlı mutsuzluk sebepleri var. Ancak bu durumu burçlara indirgediğimiz zaman öyle keskin hatlar ortaya çıkıyor ki, siz bile şaşırırsınız. Normal şartlarda her şey iyi giderken bir anda ne oluyor da burçların yüzü düşüyor, tavırları değişiyor?

Merak ediyorsanız buyurun burç burç yazdım. Eğer Ay burcunuzu da biliyorsanız mutlaka okuyun derim.

KOÇ: Sabırsız Koç için her şey net olmalıdır. Beklemek, bekletilmek, birilerine zaman tanımak ona göre değildir.

BOĞA: Boğa burçları için gereksiz harcama mutsuzluk sebebidir.

İKİZLER: İkizler, boş konuşmaların yapıldığı bir ortamda olmak istemez. Eğer karşısındaki kişiden öğrenebileceği bir şeyler yoksa hemen uzaklaşır.

YENGEÇ: Yengeç burçları, yalnızca mantığı ile hareket eden kişilerle bir arada bulunmak istemezler.

ASLAN: Aslan burçları, emir almaktan, emrivaki konuşmalardan hiç hoşlanmazlar. Onlar için doğru iletişim çok önemlidir.

BAŞAK: Detaylarda boğulmaktan hoşlanan bu burç, en büyük kaygıyı geleceğe dair duyar.

TERAZİ: Terazi burçları her daim görgülü ve naziktirler. Nezaket çizgisini aşan kişilerle aralarına ışık hızıyla duvar örebilirler.

AKREP: Akrepler, her zaman garantici olmak isterler.

Belirsizlikten, arada kalmış duygulardan hiç hoşlanmazlar.

YAY: Her şeyin çok güzel olacağına inanan Yaylar, olumsuz düşünen herkesten uzak durmak isterler.

OĞLAK: Bir Oğlak, hiç kimseyle hemen samimi olmaz ve kendisiyle de samimi olunsun istemez.

KOVA: Sırf konuşmak için konuşan kişilerle asla iletişim kurmayan Kovalar, sırf işi düştüğü için arayan kişilerden uzak durmak için elinden geleni yapar.

BALIK: Balık burçları içevrelerinde motivasyonu yüksek insanlar bulunsun isterler.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Uranüs zıtlaşması, dünya gündemine taşınacak yargı süreçlerini gündeme alabilir. 21 Ocak 1959 tarihinde kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapısal değişikliği bugünden sonra dünya gündeminde yerini bulabilir.