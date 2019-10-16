Astrolojide aileyi birçok yönden ele almak gerekir.

Ebeveynlerin çocuklarını yetiştirme ve eğitme şekli ise birçok değişken unsur gösterebiliyor.

Eski aile tecrübelerinden üzerinde kalan kötü davranışları çocuğunun üzerinde uygulamak istemeyen anne-babalar, maalesef çocuğu yetiştirme sürecinde kaygılı olabiliyor.

Burada astrolojinin de önemini yadsımamak gerekiyor.

Doğduğunuz anda gezegenlerin ve yıldızların bulundukları konum bir bakıma sizin hayatınızı büyük ölçüde etkiler. Aile bireylerinin dönem dönem birbirlerine davranış şekillerinin bile değişkenlik gösterdiği astrolojik olarak bilinir.

Siz doğduğunuzda gezegenlerin konumları ve dizilimleri karmaşıksa, maalesef evinizdeki durumlarda karışıktır ya da işler dışarıdaki insanlara göre biraz daha karmaşık yaşanır.

Elbette bu durumu negatif algılamamak gerekir. Her insan bu durumlarla farklı bir şekilde başa çıkar.

Çocukluğunuz ve astroloji haritanız, birbirinden ayrılamaz parçalardır.

Fakat çocuğun duygusal ruhsal bağı astrolojiye göre 7 yaşına kadar anneye bağlıdır. Yani anne- babanın haritasından çocuğun duygu durumunu buluruz. Eğer 7 yaşından küçük bir çocuğun haritası incelenecekse, onun önemli bir durumu olmalıdır. İşin aslı; yetişkinlerin astrolojinin tüm metotlarını bilmeden, kişisel haritalarını çıkarmadan, kişisel haritalarının yönlendirmelerini uygulamadan çocukları astrolojik değerlendirmeye almaları sağlıklı değildir.

Çünkü astrolojide de gelişim evresi vardır. Yetişkinlerde, çocukluklarında yaşadıkları burçlarında, evlerinde, gezegenlerinde ve yıldızlarında gizli detaylar konuşulabilir.

Gelecekte hayatın çocuğu nereye getireceğini, anne–baba ve çocuk arasındaki astrolojik üçgeni ve birbiri ile uyumunu 14 yaşından sonra değerlendirmek daha doğrudur.

Yetiştirme sürecinde de hedef daima bir çıkış yakalamak ve tecrübe kazanarak yanlışları aşmak olmalı.

Unutmayalım ki problemler aşılır, yaralar sarılır, bakış açıları daha kapsamlı ve daha canlı bir hal alır, çünkü evladınızla hem kan, hem de can bağınız var.

Bu bağı korkularınızla inceltmeyin.



ASTRO GÜNDEM

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