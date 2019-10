Günümüz günümüzü tutmuyorken ana yetişmekte de zorlanıyoruz. Tüm bu sürecin içinde kimi zaman kendimize bile geç kalıyoruz. Gezegenlerin seyri artık hepimizi 2020 yılına hazırlamaya başlarken, bizler de içsel olarak kendimizi hazırlamalıyız. Sizin için 14 maddelik kısa bir ruh dinlendirme rehberi hazırladım. Siz de kendinize iyi gelen, eklemek istediğiniz maddeleri mutlaka bir kenara not alın.

Yargılamayın, yargılanacak duruma düşersiniz.

Kitap okuyun, okumuyorsanız dinleyin.

Kendiniz olun, kim ne kadar sahte olsa da.

Söz vermeyin; çünkü tutamayabilir, dert edebilirsiniz.

Müzik dinleyin, bırakın notalar size eşlik etsin.

Vazgeçmeyin ama kafaya taktığınız konulara da mola verin.

Çalışın, işinize yarayacak şeyler öğrenin.

İnsanlara bağlanın ama en fazla üç kişi olsun. Unutmayın, herkes bağlılığınızın sorumluluğunu alamayabilir.

Dinleyin. Laf nereye gidecek zaman verin. Fikir yürüterek sadece kendinizi yormuyorsunuz, karşınızdaki insanı da yormuş oluyorsunuz.

Her söylenene inanmayın, bazen kendinize de inanmadığınız şeyler söylediğinizi hatırlayın.

Gülümseyin.

Takdir edin. Eleştirme yasağı getirin kendinize.

Örnek olun.

Her gün derin bir nefes alın. En az 21 kere 3 öğün. Bu 14 maddenin 7 tanesini yapsanız kendi ruhunuza yatırım yapmış olur, göğsünüzün üstündeki baskıdan kurtulursunuz.