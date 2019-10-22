İŞTE geriye kalan 6 burcun haftalık yorumu...

TERAZİ: 2019 yılında kendini bulman, anlaman, sınaman, ne istediğini keşfetmen adına önemli bir dönemdi. Fakat özellikle içinde bulunduğumuz günler, bu anlamda kıymetli bir işleve sahip. Konumunu daha iyi bir noktaya taşımak adına bağlantılarını güçlendirmek, yeni projelere dahil olmak, uzun zamandır aklında olup da bir türlü gerçekleştiremediğin hedeflerini hayata geçireceksin.

AKREP: Akrep burcu olmanın en zor sürecini geride bıraktın. Güneş'in sabit etkiye girmesi bu hafta sana derin bir nefes aldırıyor. Sevgilisi olan ya da evli olan bir Akrep burcu isen aldığın cesur kararlarla eşini etkilerken, aslında senin içinde hafif bir çılgınlık olduğunu da görebilir. Yaşam alanına, işine ve seyahatlerine ağırlık vereceğin hızlı bir hafta bekliyor seni.

YAY: Savunma suçlu olanın yaptığı bir eylem gibi algılansa da aslında çok kırılmış ve kendini korumaya almış insanın tutumudur.

İşte senin hikayen aslında burada başlıyor.

Ne kadar çok detaya sahip, uğraştırıcı bir süreci yönettiğini az kişi biliyordur.

OĞLAK: Ekim ayının bu haftası hepimiz için bir başka olacak. Solmaya başlayan yaprakları yavaş yavaş kabullenmeye başladık. Bir önceki haftanın dertlerini rafa kaldırıp güzel günlere giriş yapacağını söylemiştim hatırlarsan. Şimdi ise Ekim ayının son günlerine geldik çattık. İşinle, eşinle, ailenle ve kendinle ilgili çözüme kavuşturamadığın ne varsa çözülecek.

KOVA: Senin için aile ve bağlar her zaman çok önemli oldu.

Şunu kabul etmelisin; aslında onları uzaktan hep takip ediyor, müdahale ediyor ve onların yanlış yapmaması için kulağını hep onlara kabartıyorsun. Ekim ayının son günlerinden itibaren yine aile ile ilgili özellikle ailedeki kadınlar ve gençlerle ilgili seni şaşırtacak bilgiler ve konuşmalar gerçekleşebilir.

BALIK: Değişimi en iyi bilen burçlardan birisin. Son yıllarda yaşadıklarını uzun uzun anlatırken, tecrübelerini de sıralayabilirsin.

Düşüncelerinin, hayata dair beklentilerinin, yaşam felsefenin dönüşüme uğradığı bugünlerde kendine yabancılık çekiyorsun.



ASTRO GÜNDEM

Ay-Mars 60'lığı, mental yorgunluğu ile dikkat çekecek siyasi isimleri gündemine alacak. 1954 yılında kurulan yapılar ve siyasi isimler revizyondan geçerken, Plüton'un seyri ülkemiz adına öngörülemez günleri işaret ediyor. Dünya bu sefer bizi Akdeniz üzerinden konuşacak.