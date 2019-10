Yaşam kaynağı Güneş; astrolojide canlılığı, aydınlanmayı, ışığı ve egoyu temsil eder. Kim olduğumuzu ve kaderimizi etkileyen öz burcumuzu belirler. Şimdi gelin, güneşin bulunduğu astrolojik evlerde nasıl etkiler yaptığına bakalım...

1. Evde ise: Güçlü kişiliği ile etkili bir tarza sahiptir. İradeli ve fiziksel olarak enerji doludur. Yönetme arzusu baskındır. Özgüveni yüksektir.

2. Evde ise: Maddiyata ve paranın verdiği güven hissine düşkünlüğü vardır. Malvarlığını genişlettikçe mutlu olur. Ekonomi yönetiminden ve kritik kararlar almaktan hoşlanır.

3. Evde ise: Hızlı bir zekaya sahiptir. Öğrenmeye ve yeni fikirler keşfetmeye her zaman meraklıdır. Karşılıklı iletişime çok önem verir.

4. Evde ise: Evine düşkünldür. Güvende olmak, önemsediği bir duygudur. Ailesi vazgeçemediği bağlarıdır. Özellikle babasına çok bağlıdır.

5. Evde ise: Kendisi gibi davranmaya çok önem verir. Açık sözlü, dürüst ve olduğu gibidir. Spor yapmak hayatının her zaman bir parçasıdır.

6. Evde ise: Çekingendir ve bulunduğu ortamlarda odak noktası olmaktan çok hoşlanmaz. Sessiz ve derinden ilerlemeyi tercih eder. Standartları yüksektir.

7. Evde ise: Son derece sosyal bir kişiliğe sahiptir. Hayatının her anında yanında sevdiklerini ister. İş yerinde de sevdiği ve değer verdiği insanlarla bir arada olmayı tercih eder.

8. Evde ise: Ciddi bir mizaca sahiptir. Yaşamında mücadeleci yanı oldukça baskındır. Değişime açık olması gerektiğinin farkındadır.

9. Evde ise: Meraklı ve sabırsız kişiliği ile dikkatleri üzerine çekebilir. Çalıştığı konuların hemen sonuçlanmasını arzular.

10. Evde ise: Büyük işlere imza atmak ve başarılarıyla konuşulmak ister. Asi karakteriyle başkalarının doğrularına uyum sağlamakta zorlanır.

11. Evde ise: Oldukça sosyaldir. Tek başına vakit geçirmekten hiç hoşlanmaz, her zaman arkadaşlarıyla plan yapmayı tercih eder.

12. Evde ise: Çekingen bir insandır. Başarılarıyla konuşulsa da arka planda kalmayı tercih eder.



ASTRO GÜNDEM

Göklere sığmayan gezegenlerin iletişimi daha yeni başlıyor. Şartları devamlı değiştiren Avrupa kendi içinde karışık bir sürece doğru giderken, destekledikleri örgütler başlarını ağrıtacak. Önümüzdeki 3 ay içinde filmlerde görmediğiniz sahneleri Avrupa sokaklarında görebiliriz.