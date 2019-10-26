Herkesin geçmişinde unutamadığı bir aşkı vardır.

Peki eski aşkınız yeni bir aşk bulursa neler hissedersiniz? İşte bu durumu burçlar özelinde ele aldım.

Gelin beraber bakalım, hangi burç bana ne demeyi başarırken, hangi burç üzüntüden kahroluyor...

KOÇ: Asla geçmişten beslenmeyen bir Koç, bu duruma maalesef tepkisiz kalamaz. Hatta eğer kendisi henüz yeni bir aşka yelken açmadıysa, acaba hata mı yaptım diye düşünür.

BOĞA: Ayrılık acısını zaten kolay kolay atlatamaz. Bir de üzerine eski aşkı yeni bir aşka yelken açtıysa derbeder olmaya aday olur.

İKİZLER: İkizler, biten bir ilişkinin ardından koşmaz ama iş eski aşkın yeni bir aşk bulmasına gelince gizli gizli takip etmekten de kendini alamaz.

YENGEÇ: Eski aşklarının yeni bir aşka başlaması, kapandığını sandığı yaraları yeniden açmasına neden olur.

ASLAN: Eski aşkını unutmak bir Aslan için kolaydır çünkü zaten kendisinin en iyi olduğunu düşünür. Ancak eski aşkının yeni aşkı güzel/yakışıklı ise kıskançlık çanları çalmaya başlar.

BAŞAK: Arkadaş ortamlarında aşkı için bitmişse bitmiştir dese de eski aşkının yeni aşkını mutlaka yakın markaja alır. Üzüntüsünü de, sinirini de içinde yaşar.

TERAZİ: Eski aşkının yeni bir ilişkiye başlaması bir Terazi için yıkım demektir. 'Nerede hata yaptım?' sorgulamasına girer.

AKREP: Eski aşkının yeni bir hikayeye başlamasından derin etkilenir ve hayatına yeniden girmenin yollarını arayabilir.

YAY: Bir Yay için eski aşkının yeni ilişkisi çok da önemli olmaz.

Çünkü o zaten o hesabı kapatmıştır.

OĞLAK: Geçmişten beslenmeyen yegane burçlardan biri. Eski aşkının yeni hayatıyla ilgilenmez.

KOVA: Bir ilişkiyi sonlandırdıysa mutlaka kendine göre haklı bir sebebi vardır. Bu nedenle eski aşkının yeni düzeniyle ilgilenmez.

BALIK: Söz konusu aşk olunca sakinliğini pek koruyamaz. Eski aşkının yeni bir aşka başlamasını olgun karşılayamayabilir.



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