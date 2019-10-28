28 Ekim 2019 günü sabah saatlerinde gerçekleşecek Yeniay; şüpheleri tetikleyen ve duygusal bir Yeniay olacak. Akrep burcundaki Yeniay, hepimizi sarıp sarmalayacak. Güneş ve Ay, ülkemizin natal haritasını bire bir etkisi altına alacak. Bu durum, kişisel haritalarımızda da ciddi bir etki yaratacak. Eğer geleceğinizle ilgili büyük planlarınız varsa, bugünlerde kafanız karışabilir ve ikileme düşebilirsiniz. Yeniay'ın eteklerinde Merkür yavaşlamaya başlarken; Ekim ayının ilk günlerinde ne hissettiyseniz, neyi çözemediyseniz, hepsi ortaya dökülecek. Cevapsız soru kalmayacak. Yılın en gözükara Yeniay'ı, herkesin çok daha sert hamleler yapacağını işaret ediyor. Herkes kırmızı çizgisini çekecek. Türkiye'nin burcuyla yakından ilişkili olan Güneş ve Ay, Akrep burcunda 4 derecede pozisyon alırken; devrim gezegeni Uranüs, 180'lik yapacak. Su Yeniay'ında, devrim gezegeninin toprak niteliğinde sahneye çıkması ile herkes ilişkisinin sınırlarını bir kez daha çizmek isteyecek. Ne ülkenin, ne de evliliklerin şüpheyle yönetilemeyeceğine karar vereceğiz. Bunun yanı sıra savaş gezegeni Mars, öğreten gezegen Satürn ile 90'lık yapmaya devam edecek.



TAM BİR AKREP RUHU

Bu dönence; inananın da, inanmayanın da içinde farklı kapılar aralayacak. Herkesin hem kendi potansiyelini görmesine, hem de kendini daha yakından tanımasına fırsat verecek. Yeniay; yağmurları, selleri ve suya dair tüm problemleri tetiklerken, arkasında bir Merkür gerilemesi olduğunu da unutmayın. Ve o da Akrep burcunda başlayacak. Bu da demektir ki; evinizde suyla ilgili problem yaratan bir bölüm varsa, bunu asla ihmal etmemeniz gerekir. Bu Yeniay, olmazları olduracak. Devrim gezegeni ile ilişkili Yeniay, ilk önce doğduğumuz toprakları etkileyecek. Hepimizi çok yakından ilgilendiren bu süreçte, gökyüzü kendini suya teslim edecek. Ay, Güneş, Venüs ve Merkür; Akrep burcunda yer alırken, hepimiz adeta Akrep ruhuna bürüneceğiz. Kıskanacağız, yereceğiz ve yapılanların altında bir bit yeniği arayacağız.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Uranüs karşıtlığı, ülke gündemini değiştirecek ani olaylara vurgu yapıyor. Ülkemizin öz burcunda meydana gelen Yeniay, siyasi konjonktürün yönünü değiştirirken, 2020 yılına kadar ülkemizde yaşanacak konu başlıkları da bugünden belirlenebilir!



