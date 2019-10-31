Yılın üçüncü ve son Merkür gerilemesini deneyimlemeye hoş geldiniz. Size tavsiyem, gerileme deyip geçmeyin. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü nerede çürük var hepsini göreceğiz.

Merkür 'Zor günler aşılır da zor günleri aşmak için insanlığını kaybedenler unutulmaz' dedirtecek.



68 GÜNLÜK AKREP SEYRİ

3 Ekim'den bu yana Akrep burcunda süzülen Merkür, bugün sahalara sert bir iniş yapacak. Öyle ki, yılın 300 günlük bölümünde doğan herkes nasiplenecek. Eğer Merkür gerilemesinde doğduysanız, bu tarihlerde asın bayrakları, bakın keyfinize… Bugünkü gerileme ile herkesin parası kıymetli olurken, üçün beşin hesabını yapma konusunda sınırları zorlayacağız.

Herkes akıl küpü kesilecek.

Sinirler gerilecek.

Sabır sıfıra inerken, iletişim ağdalanacak, aradan laf cımbızlayan artacak.

Hayatımızda olması gereken şeylere yoğunlaşmak yerine o ne dedi, bu ne dedi sorularının peşine düşeceğiz. Düşmem demeyin, düşersiniz.

Hayatınızda kırık dökük idareten duran, Temmuz ayından bu yana kafanızı kurcalayan her şeyi hayatınızdan çıkarmak isteyeceksiniz.

Tüm yazılarımda belirttiğim gibi Merkür evin eksiklerini, hayatımızda ertelediğimiz ve ötelediğimiz sorunları gelip önümüze döker. Bu tarihlerde de eksik, yarım, yalandan öteye gidemeyen ne varsa fark edecek, göreceksiniz.

Merkür, su burcundaki retro'sunda taşkınlıklar yaptırır; dikkat!

Zor, şaşırtıcı sürprizlerle dolu, inanılmaz hızlı, yüzleşmeli, çıkabilecek ufak tefek sorunlarda orta nokta bulmaya çalışmalıyız. Yani kontrolü sağlamak bizim elimizde.

Uyarılar:

Borç almak

Kredi çekmek

Kontrat yapmak Sürekliliği olan işlerle ilgili net kararlar almak için biraz bekleyin. Hangi güne kadar mı? Bir kenara yazın; 21 Kasım'a kadar!



ASTRO GÜNDEM

Merkür, Akrep burcunda geri hareketine başlamak için yavaşladı. Geçmişte yaşanan davaların sonuçları bugün tekrar gündeme gelebilir. Ekonomi piyasasında dev markaları bile birbirine düşürecek günlerden geçiyoruz. Herkesin parası ve egosu konuşulacak.