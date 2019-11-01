Merkür Retro'su sırasında ihmal ettiğiniz, yarım olan, bir türlü oturmayan bütün sistemleri de görür, dile getirir ve ısrar ederiz. Merkür gerilemesi, sabit bir burç olan Akrep'te gerçekleşirken, düşündüklerimizin kısa süreliğine de olsa doğru olduğuna yürekten inanacağız ve aklımızı yoruma kapatacağız. Kulaklarımız da eleştiriler dışında hiçbir sözü duymayacak! Bu dönemde;

Sözleşmeleri iyice okuyun.

Ev alıp satmayın.

İpotek konularına girmeyin.

Büyük borçlara ve riskli işlere girmeyin.

Sözler vermeyin; bekleyin…

Yağmur ve sel gibi suya dair konularda da temkinli olun.

Gökyüzü olabildiğince stresli ve sıkıştırıcı bir sürece doğru yol alırken, sizleri uyarmayı bir borç bilirim.

Olumsuz haber duymayı kim ister ki!

Benim amacım, yazdıklarımdan ve uyarılarımdan olabildiğince kendinize küçük notlar çıkarmanız.

Adımlarınızı kaygılı, stresli ve soru işaretleriyle atmak yerine öncesinden önleminizi alabilirsiniz.



RETRONUN SERT GÜNLERİ

10-12 Kasım tarihleri arasında Merkür geri gide gide Güneş'in kalbine çarpacak. Bu da ülke çapında son dakika haberleri ve Akdeniz'i yakından ilgilendiren ani gelişmeleri işaret ediyor. Marmara Denizi'ni de ilgilendiren olaylar yaşanabileceğini küçük bir not olarak düşerim.

Gökyüzü, gündelik hayatınız için dahi olsa ödemeleriniz veya yeni girişimlerinizle ilgili düzenlemeleri yapmak yerine beklemenizin daha iyi olabileceğini işaret ediyor. Özellikle teknoloji ile alakalı alışverişlerinizi ertelemeniz gerekebilir. Eğer seyahat, vize, rezervasyon gibi işleriniz varsa yine aksilikler olabilir.

Merkür Retro'sundan en çok etkilenecek burçlar: Akrep, Boğa, Aslan, Kova.

En az etkilenecek burçlar: Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak.

Dikkatli olursa sıyırıp geçecek burçlar:

İkizler, Başak, Yay, Balık.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Jüpiter ilişkisi modern çağın girdabını işaret ederken, yorgunluklar ortaya çıkıyor. Hiç ummadığınız kişilerin istifası, ülkece konuşacağımız konuların başında gelebilir. Bu süreç kazaları, dalgınlığı ve abartılı tepkileri tetiklerken, dünyada devam eden protestoların da sesleri yükselebilir.