Hepimizin mutluluğu aradığı bir yüzyılda, bazı küçük hatalar evliliklerde sorun olabiliyor.

Burçların bazı davranışları var ki, her şeyi biraz daha zorlaştırıyor.

Ben de sizin için burcunuza göre küçük tüyolar hazırladım. Eşinizin burcuna da mutlaka bir göz atın derim.

KOÇ: Bazen evlilikleri yarış gibi görebiliyorlar. Her zaman lider ve sözü geçen taraf olmak istemeleri, evliliklerinde sorun yaşanmasına neden olabiliyor.

BOĞA: Hızlı ve çözüm odaklı Boğalar'ın tavırları her ne kadar hayatı kolaylaştırsa da, evlilik içinde sorunlar yaşayabiliyor.

Çünkü bu hızı, eşine söz hakkı vermesini engelleyebiliyor.

İKİZLER: Onun için evlilik daima eğlenceli ve değişken olmalıdır.

Rutinin dışına çıkamadıkları zaman hızla değişim gösterebilirler. Ancak hayatın dinamiği daima aynı olamaz değil mi sevgili İkizler?

YENGEÇ: Evliliğinde sürekli kendinden ödün veren Yengeçler, bazen abartı derecede düşünceli olabiliyorlar. Eşlerinin isteklerine müdahale etme ihtiyacı duymaları, sorun yaşamalarını da kaçınılmaz kılıyor.

ASLAN: Kendilerine fazla dönük olmaları, zaman zaman evliliklerinde sorun yaşamalarına neden olabilir.

Önce kendi istekleri ve kendi beklentilerinin karşılanmasını isterler.

BAŞAK: Evlilikte bireyselliği ön plana çıkaran Başaklar için, birisiyle aynı evin içinde yaşamak ve anlaşmak bazen zor olabiliyor. Her ne kadar detay burçları olsalar da, konu kendileriyle ilgili değilse vurdumduymaz davranabiliyorlar.