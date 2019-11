Dünkü yazı dizimize devam ediyoruz. İlk olarak altı burcun evlilikte yaptıkları hataları mercek altına aldık. Bugün ise geri kalan altı burç ile yola devam ediyoruz. Hayatımızın dönüm noktası olarak belirlediğimiz evliliklerimizde nerelerde hata yapıyoruz, sizin için burçlar özelinde minik tüyolar hazırladım. Her burç, her burçla anlaşamaz ama mutlaka anlaşma noktaları da vardır. Siz de bu ortak noktaları burcunuza göre bulabilirsiniz. Tabii eşinizin burcunu da okumanızı tavsiye ederim. Unutmayın ki, her şey karşılıklı. Her iki taraf için de sorunları analiz ederek çözüme ulaşabilirsiniz.



TERAZİ:

Her şey yolunda gitsin isteyen Terazi burçları evlilikte sorunları görmemezlikten gelebilirler. Onlar için yeter ki tartışma çıkmasın. Bu durum kimi zaman daha büyük sorunları beraberinde getirir.



AKREP:

Sürekli ilgi bekleyen Akrep burçları evlilikte çocuk gibidir. En küçük sorunlarında dahi eşinden çözüm bekler. Bu durum da evliliğinin çabuk yıpranmasına neden olur.



YAY:

Yay burçları her ne kadar iki kişilik bir hayatı tek kişi gibi yaşamak istese de, kontrol edemediği egosu bu duruma engel olur. Çabuk sıkılırlar ve tek başlarına çok fazla zaman geçirmek isterler.



OĞLAK:

Ailesi ile zaman geçirmekten hoşlanan Oğlak burçlarının aşırı müdahaleci tavrı evliliklerinde sorun yaşamalarına neden olur. Her şeyin en iyisini ben bilirim davranışını çok sık sergilerler.



KOVA:

Kova burçları sorunların üzerinde çok fazla durmazlar. Bir sorunun büyütülmesi için ölüm kalım meselesi olmalıdır. Eşlerinin sorun olarak gördüğü konuları geçiştirmeleri evliliklerinde farklı sorunları da beraberinde getirir.



BALIK:

Sorun çözmeye bayılan, her zaman dinleyici tarafta olan Balık burçlarının, kimi zaman küçümseyen davranışları olabilir. Bu da evliliklerinde yaptıkları en net hatalardandır.



ASTRO GÜNDEM

Ay-Güneş karesi, uluslararası siyaset arenasının karışabileceğini işaret ediyor. Dünya gündemini ilgilendiren olaylara bir yenisi daha eklenirken, birtakım gerçekler de su yüzüne çıkabilir. Ünlü isimlerin özel hayatları ve sağlıkları ön planda yer alabilir.