Dünyanın uydusu Ay'ın diğer gezegenlere nazaran bize daha yakın olması, hayatımızdaki etkisini de daha açık biçimde hissetmemize neden olur.

Ay'ın, sadece duygularla değil, yaşamımızdaki pek çok şeyle yakından ilgisi vardır. Med-cezir olayına sebep olan Ay'ın hareketleri, vücudunun yüzde 70'i su olan insanı da aynı şekilde etkilemektedir. Dişil üretkenliği temsil eden Ay; aynı zamanda değişimi, beslenmeyi, sübjektifliği, duygusal iletişimi, bilinçaltını, içgüdüsel duyguları, sıvıları, denizleri, temel arzuları içinde barındırır. Duygusal ihtiyaçlarımızla bağlantılı olarak istem dışı yaptığımız hareketlerin kaynağı olan Ay için, ruhumuzun aynası desek yanlış olmaz.

Örneğin, bilinçaltı ve belleğimizi temsil eden bu hassas gezegen bir erkeğin hayatındaki en önemli kadını belirttiği gibi, özel hayatı ve ev ortamını da şekillendirir.

Vücudumuzda ise göğüs, mide ve sindirim sistemi bu gezegenin etkisindedir.

Dişiliğin simgesi olduğu için bu özellikler daha çok kadınların sağlık durumuyla ilintilidir.

Astrolojide duygularımızı etkileyen gezegen Ay' dır. Ay, burçlar kuşağında bir turu 28 ila 29 günde tamamlar ve yaklaşık 2.5 günde bir burçtan diğerine geçer. Bu süreçte diğer gezegenlerle açısını kaybeden ve bağlantısını kuramayan Ay, boşlukta kalır.

Ay'ın sizi beslemesi için bu boşluk anlarını kendinize bir es olarak kullanabilirsiniz. Duygularınıza, içinize dönebilir, dünyevi konuları görmezlikten gelmeden, kendinize küçük mola yaratabilirsiniz.

Arkanıza yaslanıp sevdiğiniz müziği dinleyin, kitabı okuyun ya da dinlendirici yürüyüşler yapın. Başlamanız gereken yeni her ne işiniz varsa, Ay boşluktan çıktıktan sonra yenilenen ruhunuzla başlayın. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Ay'ın boşlukta olduğu saatlerde vakit kaybetmemek adına verdiğiniz kararlar daha sonra önünüze sorun olarak çıkabilir.

Yeni adımlar atmadan önce elinizdekileri bitirin.

Dikkat edilmesi gereken günler; 8-10- 25-30 Kasım.



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