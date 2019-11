Kasım ayının gündemi 2020 yılına nasıl duygularla gireceğimizi belirlerken, yeni yılın havasına bu yıl erken girmeyeceğiz. 'Sorunlardan bıktık' demeyin, gökyüzünün bize anlatmak istedikleri var. Hatalarımızdan ders almamızı isterken, yaptığımız haksızlıkları da bir bir önümüze sermek istiyor.

Kasım, sabır kelimesini hayatımıza yerleştirmeye niyetli. Sabretmek ve inanmak anahtar kelimelerimiz olacak. Tüm yılın yorgunluğu bir anda yüreklerimize otururken, nefes alma alanımızı kendimiz yaratacağız.

Çünkü herkes kendi telaşına düşmüş olacak. "Her şey bu kadar mı olumsuz olacak?" derseniz; her şey bakış açımızda gizli derim.

Şerrin içindeki hayrı görmek de, bulutun arkasındaki güneşi fark etmek de bizim elimizde.

Sarsılmaz dediğimiz duyguların yerini şüphe alırken, 'güven' kelimesinin de anlamı zamanla değişmeye başladı.

Hayatta olmaz dediklerimizle yüzleştik, asla bırakmaz dediklerimizle yol ayrımına geldik.

Zamana mı yenildi her şey?

Bu sorunun cevabı sizde gizli. Gerçekten zamana mı yenildiniz yoksa olması gerekenlerin zamanını mı geçirdiniz? Bu ay bu ayrımı yapacak ve zihinsel olarak bir uyanışa geçeceksiniz. Söylenen sözlerin doğruluğuna şüpheyle yaklaşılan bir yüzyıldayız. Kasım ayı bunu daha da iyi hissettirecek. 'Ben onun sözlerine güveniyorum' cümlesinde geçen güven kelimesi aslında yalnızca doğru söylediğini ummak anlamına gelecek.

Yalan söyleme ihtimalinin olduğunu daha önceki tecrübelerinizden bildiğiniz kişiler bu ay da sizi şaşırtmayacak ve siz her ne kadar görmek istemeseniz de gökkubbe önünüze olan biten her şeyi getirecek. Aynı yöne baktığınızı düşündüğünüz kişilere karşı kalpten hissettiğiniz bağlılığı bu ay elinizde olmayan sebeplerden dolayı esnetme ihtiyacı hissedebilirsiniz.

'Ama seçimlerimiz aynı yöndeydi' demeyin, insanoğlunun bazen yarı yolda kalması gerekir doğruyu bulabilmek için.

En büyük ihtiyaçtır güven kokan insan, aynı zamanda da en zor sahip olunan.

Kasım ayında bunu çok daha iyi anlayacaksınız.



ASTRO GÜNDEM

Güneş- Chiron ilişkisi, uluslararası ticaret yapan dünya markalarını hedefine alabilir. Özellikle teknoloji devi markaların yaşayacağı aksaklıkları öğrenebiliriz. Merkür gerilemesi tüm ihtişamıyla devam ediyor, teknolojik sorunlar dünyanın gündeminde olacak.