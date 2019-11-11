12 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek Boğa burcundaki Dolunay, Güneş'e meydan okuyacak. Ay, aynı zamanda Merkür ile de karşı karşıya gelecek. Gökyüzü toprak ile ateşin mücadelesine şahitlik ederken, Dolunay'ın yöneticiliğini Plüton yapacak.

21 derecede Oğlak burcunda hareket eden Plüton ile iletişim halinde olan Ay, herkesin kariyer evinde büyük bir dönüşüm yaşatacak.

Dolunay hepimizi parayla, ekonomik konularla ilgili döngüden bir şekilde geçirmeye çalışırken, birçok kişiyi konfor alanından çıkarabilir. Bu durum hiç ummadığınız kişilerin tepkilerine şahitlik edebileceğinizi işaret ediyor.

Dolunay hepimizi çok şaşırtacak!

Dolunay'ın arkasına gizlenen Satürn, Plüton ile kavuşmak için gün sayarken; toprak burcunda gerçekleşecek Dolunay'a da yeşil ışık yakıyor olacak. Ay ve Güneş toprak ve su burcunda karşı karşıya gelirken; Güney ve Kuzey Ay Düğümleri de 180 derece karşıtlık yapacak. Sularla ilgili her türlü konuyu yakından ilgilendiren günler, birçok kişinin de tepkisel olarak da tansiyonunu da çıkarabilir.

Merkür'le Güneş'in her zamankinden daha yakın olmasıyla ataletli gördüğünüz, tepkisiz olduğunu düşündüğünüz kişilerin bile enteresan davranışlar sergilediğini görebilirsiniz. Bu süreçte hiç ummadığınız kişilerin ağzından hiç ummadığınız kelimelerin dökülebileceğini de vurguluyor gökkubbe.

Dolunay gerçekleşirken anın yükseleni ise Dolunay'ı sakinleştirecek türden olmayacak. Herkes bugünlerde kafayı dağıtmak ve olaylardan uzaklaşmak adına biraz daha görünüşe ve estetiğe önem verecek. Dengeleri değiştiren, gökyüzünü yükselten, toprağı hareket ettirecek olan bu Dolunay, hepimizin içindeki hiyerarşiyi değiştireceğini de işaret ediyor.

Önceliklerimiz değişirken, etrafımızdaki birçok kişinin ilginç çıkışları, kararları, sözleri şaşırtıcı nitelikte olabilir.

Evlilikler, ilişkiler, ortaklıklar gündeme gelebilir.



ASTRO GÜNDEM

Merkür, Güneş'in kalbinden geçecek. Akrep burcunda kozlarını paylaşacak olan Güneş ve Merkür sağlık konularını gündeme getirirken, psikolojik ilaçlar da konuşulmaya başlanabilir. Yeni türeyen salgın hastalıklar, tıp dünyasının dışında bilim insanlarının da diline dolanabilir.