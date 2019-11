Hiçbir birliktelik bitmek üzere başlamaz ancak bazen davranışlar bu sonu hazırlar.

Her burç özelinde bu durum değişse de aslında en ortak sorun çiftlerin birbirini anlamamasıdır. Bakalım sizin ya da sevgilinizin ilişkinizi zora sokan alışkanlığı neymiş...

Koç: Ateş burcu Koç, baskın karakteri ile birlikte olduğu kişiyi değiştirmeye çalışır.

Boğa: Toprak burcu Boğa, duygularını asla belli etmek istemez. Birliktelikte adeta sır küpüdür.

İkizler: Hava burcu İkizler, birlikte olduğu kişi hakkında her şeyi öğrenmek ister. Merakına yenilir.

Yengeç: Su grubunun duygusalı Yengeç burçları, sorunlarını anlatmak yerine kendi içinde yaşar ve onun için her şey içinden çıkılmaz bir hal alır.

Aslan:

Sürekli savunma halinde olan Aslan burçları, ilişkilerinde fevri hareket ettikleri için her daim eleştirilirler.

Başak:

Değişken burç Başak, ilişkilerinde her zaman son sözü söylemek ister ve eleştirel tavrını kontrol edemez.

Terazi: Öncü burçların adaleti temsil eden burcu Terazi'nin ilişkilerinde fazla esnek davranması ve sır saklayamaması sorun yaşamasına neden olur.

Akrep: Zodyak'ın sabit burçları arasında en ihtiraslı olanı Akrep, ilişkilerinde her diam baskın taraf olmak ister.

Yay: Ateş grubu burcu Yay için her daim konuşacak bir şeyler vardır. Ancak birlikteliklerinde her şeye yorum yapmaları sorun yaşamalarına neden olur.

Oğlak: Toprak elementli Oğlak burcu, birlikteliklerini dahi bir disiplin içinde yaşamak ister. Bu nedenle de sorun yaşaması kaçınılmazdır.

Kova: Değişken nitelikli Kova, birlikteliklere özen göstermekte zorlanır.

Ona göre bireysellik her şeydir.

Balık: Su burcu Balık, hayalperestliğine birlikte olduğu kişinin de katılmasını ister. Sevgilisi önceliğidir.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Neptün karesi, bugün Hollywood'dan Türkiye'ye kadar birçok ünlünün psikolojik durumunu gündeme getirebilir. Ünlü ailelerin problemleri de bomba etkisi yaratırken, skandallar konuşulabilir. Neptün etkisi ile intihar ve bağımlılıkları duymak, zirvedekilerin ne yaşadığını düşündürecek.