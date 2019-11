Kasım, 2019 yılının en çok aklımızı karıştıracak aylarından biri olmaya aday. Bu süreçte kendimizle ilgili şüpheye düşebiliriz. Maddi, manevi sorgulamalar içine girebiliriz. Eğer kendinizi böyle bir durumun içinde bulursanız, aşağıda sizin için hazırladığım maddeleri kendinize hatırlatın. Hadi hayatınızın her köşesine beraber bakalım...

* Ne istediğini bir kez daha düşün. Düşünürken asla zihnine engeller koyma. Amaları, fakatları dilinden çıkar. En azından bu kararını, 11 gün boyunca aklına müdahale ederek yönet.

* Kendinle konuşmayı öğren. 21'inci yüzyılın bu ergen yıllarında birilerine sırrını verme fikrini bir kez daha gözden geçir. Mesela sırlarını birilerine anlatmak yerine kendine notlar al.

* Çalışmayı seven insanları çevrende barındır. Tembeller eğlenceli gelebilir ama senin cesaretini kırar, yarına azmin azalır.

* Kendine her türlü hatayı yapabilirsin. Çünkü bu senin hayatın ama en çok kendine hesap vereceğini unutma. Hayatının çıkmaza girdiği anları en iyi sen bilirsin. Çözümü de sende.

* Kendine acıyan dost, arkadaş hatta kardeş bile tehlikelidir. Çünkü dikkat çekmek için hep birilerine yaslanırlar.

* Hayat karmaşıktır, ne zaman ne hissedeceğimizi kestiremeyiz. Bazen en çok kedimize yabancılık çekeriz. Böyle hissedeceğin dönemler mutlaka gelecektir. Kendi rengini bulmaktan korkma.

* Onaylanma psikolojinden sıyrıl. Eğer bunu yapabilirsen, her türlü alışkanlığını değiştirebilirsin.

* Olur olmaz her şeye üzülme demeyeceğim ama kendine acımaya başladıysan, işte buna gerçekten üzül.

* Denemekten korkma çünkü seni başarısızlığa, düşünmemek götürecek.

Hayatın üstüne git, hem de her şey senin üzerine gelmeye başladığını hissettiğin an.