Merkür'ün akla ziyan geri hareketinin sonuna geliyoruz. Akrep burcunda yavaşlayan Merkür, düz seyrine geçmek için gün saymaya başladı. Artık derin bir nefes alabilir, bazı konularda ne denli sinir stres yaptığımızı fark edebiliriz. İletişimimizin bozulduğu bu sürecin sonunda, sizin için natal haritalardaki Merkür'ü konu aldım. Merkür hangi burçta konumlandıysa, iletişimimizi o burç yönetir. Peki Merkür, hakkımızda ne diyor?

KOÇ: Hızlı konuşur, hızlı karar alır ve hareket eder. Bazen onu anlamak zor olsa da, onun sizi anlaması kolaydır.

BOĞA: İkna kabiliyeti yüksektir. Sakinliği ile Merkür'ün iletişim gücü birleştiği için kendisini çok iyi ifade eder.

İKİZLER: Hem sözlü, hem de yazılı olarak kendini çok iyi ifade eder. Karşılarındaki kişinin onları anladığından emin olmak isterler.

YENGEÇ: Empati kurma özellikleri oldukça gelişmiştir. Duygusallıkları sebebiyle kendilerini ifade etmekte sorun yaşayabilirler.

ASLAN: Gösterişten, büyük cümleler kurmaktan, büyük konuşmaktan çekinmezler.Tavırlarıyla da dikkat çekmek isterler.

BAŞAK: Hızlı düşündükleri için kendini eksik ifade eder. Aslında iletişimde oldukça beceriklidir.

TERAZİ: Bin düşünür, bir konuşur. Her şeyi uzun uzun akıl süzgecinden geçirir. Mesafelidir.

AKREP: Her şeyin altında bir şey arar. İletişimde dolambaçlı yollar dener ve zeka oyunları oynar.

YAY: Tanımadığı insanlarla dahi iletişim kurmaktan çekinmez. Anlatım tarzı samimidir.

OĞLAK: Heyecanlı bir iletişim tarzı yoktur. He zaman ağırbaşlı davranır ve kelimelerini özenle seçer.

KOVA: Hayata bakış açısı gibi, kendisini ifade ediş tarzı da farklıdır. Karşısındaki kişiye göre şekillenir.

BALIK: Konuşmak yerine tavırlarıyla kendini ifade etmeyi tercih eder. Sezgileri ve hayal gücü gelişmiştir.

ASTRO GÜNDEM

Akrep burcunda 31 Ekim'den bu yana geri giden Merkür, bugün düz seyrine girmek için yavaşlıyor. Siyasette yaşanan bazı olayların benzerleri yaşanabilir. Dünyanın farklı yerlerinden gelen birçok siyasetçiyi görebiliriz.